OL-drøm koster kontrakt

Efter syv sæsoner som professionel landevejsrytter står det danske OL-håb Lasse Norman Hansen ved en skillevej, idet den 28-årige dansker ikke får forlænget sin kontrakt med det belgiske hold Alpecin-Fenix.

Teamejer Philip Roodhooft bekræfter over for Ekstra Bladet, at Norman Hansen ikke indgår i hans planer for 2021, hvor holdet som verdens højest rangerende Pro Team vil være sikret adgang til Tour de France og andre World Tour-løb.

- Lasse er en exceptionel cykelrytter med store kvaliteter, men det har vist sig at være meget vanskeligt at kombinere hans olympiske drøm med en karriere på landevejen, siger Roodhooft.

- Jeg har selvfølgelig hele tiden vidst, at Lasse har store ambitioner på banen, og jeg skrev kontrakt med ham velvidende, at der var et OL forude, som ville kræve en del af hans tid.

- Banen tog bare betydeligt mere af hans tid end ventet, og det har været meget svært at inkludere ham i vores løbsprogram og give ham en klart defineret rolle på holdet.

- Det måtte jeg acceptere, for jeg vil ikke stjæle nogens OL-drøm, men det giver ringe mening nu at forlænge hans kontrakt, siger Roodhooft.

Ved bane-VM i Berlin i februar triumferede Lasse Norman Hansen både i parløbet sammen med Michael Mørkøv og som en del af 4000 meter-holdet. Foto: Rasmus Flindt Pedersen.

Lasse Norman Hansen har i denne coronaplagede sæson blot haft 14 løbsdage i Alpecin-Fenix-trøjen. Med OL i Tokyo næste år og yderligere intensitet på banen frem mod legene vil landevejskarrieren givetvis fortsat blive forsømt, vurderer Roodhooft.

- Vi kunne have hyret i ham i endnu et år som en investering, og det overvejede vi faktisk, for han er virkelig en god cykelrytter, siger han.

- Men samtidig skal jeg også skabe det bedst mulige hold og satse på ryttere, som kan dedikere sig fuldt ud til holdet.

Alpecin-Fenix er ikke mindst kendt for supertalentet Mathieu van der Poel, som er flerfoldig verdensmester i cykelcross, og som i de senere år har foldet sig imponerende flot ud på landevejen - senest med en sejr i monumentet Flandern Rundt.

Lasse Norman Hansen vandt OL-guld på banen i disciplinen omnium i 2012, og han drømmer om igen at vinde OL-guld ved de udskudte lege i Tokyo i 2021. Målet er at sikre sig den ultimative triumf i både parløb (med Michael Mørkøv) og som en del af 4000 meter-holdet.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Lasse Norman Hansen, men han har ikke reageret på vores henvendelser.

