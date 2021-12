OL-guldduo i banecykling er nomineret til stor pris

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Den første af tre nomineringer til Årets Sportsnavn i 2021 er offentliggjort, og det blev banerytterne Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen.

De vandt i år både OL- og VM-guld i parløb og er nu i spil til idrætsprisen, som uddeles i samarbejde mellem Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark.

Duoen er dermed kommet forbi et nåleøje og valgt fra en bruttoliste på 15 nominerede.

Lars Krarup, formand i Team Danmark, kalder i en pressemeddelelse duoen for et fantastisk makkerpar.

- Sportsåret 2021 har været fyldt med store højdepunkter, og Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen har leveret nogle af de allerstørste oplevelser med både VM- og OL-guld.

- De gik ind i 2021 som verdensmestre, har vundet alle de løb, de har stillet op i siden 2017, og de viser verdensklasse både på og uden for banen.

- Derfor er det fuldt fortjent, at duoen er med i finalefeltet om prisen, siger Lars Krarup.

Hans Natorp, der er formand for DIF og for dommerkomitéen bag prisen, mener, det er dybt imponerende, hvad de to ryttere har præsteret i år.

- At vinde VM- og OL-guld inden for få måneder er i sig selv en fantastisk præstation, men desuden vandt Lasse OL-sølv i holdløbet, og Michael har i årets løb været verdens bedste lead out-rytter på landevejen.

- Derfor er det helt fortjent, at de nu er med i opløbet om at blive kåret til Årets Sportsnavn, siger Hans Natorp.

At være blandt de tre nominerede vækker stolthed hos Michael Mørkøv.

- 2021 har været et helt specielt år, hvor vi er forsat med at vinde alle de løb, vi er stillet op i. Alt er lykkedes. Der er ikke mange sportsfolk, der kan kalde sig ubesejrede.

- Lasse og jeg har et utrolig godt samarbejde, og jeg er stolt over den måde, vi har vundet løbene på. Nogle gange har spurterne været afgørende, og andre gange har det været evnen til at køre smart og stjæle en omgang.

- Vi har mange værktøjer som makkerpar, og det gør os svære at slå, siger Michael Mørkøv.

De sidste to nominerede til prisen offentliggøres i de kommende uger, og vinden kåres ved et gallashow i Herning 8. januar.