OL-guldvinder bag genialt kup

Richard Carapaz (Ineos) og Sergio Higuita (Bora) gennemførte lørdag et stort og flot kup i Catalonien Rundt.

Den olympiske mester Carapaz vandt den regnvåde etape, mens Higuita er ny mand i løbets førertrøje.

Duoen var i udbrud i 130 af de 169 kuperede kilometer, og trods et hidsigt arbejde fra feltet kørte sydamerikanerne over målstregen med et forspring på 48 sekunder.

Sergio Higuita har 16 sekunder ned til Carapaz i klassementet før sidste etape, mens portugiseren Joao Almeida (UAE Emirates) på tredjepladsen er 52 sekunder efter Higuita.

Danske Mattias Skjelmose (Trek) blev på nummer 9 på etapen og rykker op som nummer 15 i klassementet. Han har 2 minutter og 38 sekunder op til Higuita.

Carapaz fra Ecuador og Higuita fra Colombia drog på togt efter dagens første stigning og havde i første omgang selskab af Carapaz' australske holdkammerat Lucas Plapp, der dog hurtigt blev sat.

Den sydamerikanske duo havde et stykke over tre minutter ned til et reduceret felt gennem en længere periode.

Men forfølgerne halede lidt ind hen mod den sidste stigning. Blandt andet efter stærkt føringsarbejde af danske Jonas Gregaard (Uno-X).

Carapaz og Higuita havde små to minutter på toppen af stigningen, men på nedkørslen angreb flere fra feltet, hvilket åd mere af forspringet.

Kupmagerne fastholdt dog hele vejen til de sidste meter sit stærke samarbejde, inden Carapaz akkurat pressede sig forbi Higuita.

Catalonien Rundt afsluttes søndag med en 139 kilometer lang etape, hvor der blandt andet sluttes af med en rundstrækning i Barcelona.