OL-guldvinder lam efter styrt: 'Jeg kunne være død'

Livet har ændret sig 180 grader for Kristina Vogel, der i juni styrtede på cyklen under træning og blev lam.

Den dobbelte OL-guldvinder i sprint er dog lettet over bare at være i live. Det fortæller hun onsdag i sin første offentlige optræden over for medierne, da hun havde indkaldt til pressemøde i Berlin.

- At styrte er en del af cykling. Jeg kunne være død, jeg var utrolig heldig, siger Vogel ifølge AFP.

Tidligere har hun udtalt sig til det tyske medie Der Spiegel, men ellers har hun været tavs efter ulykken.

Kristina Vogel afholdt onsdag en pressekonference i Berlin. Foto: AP

Tyskeren kolliderede i høj fart med en anden rytter på cykelbanen i Cottbus i juni og kom alvorligt til skade med ryggen og er helt følelsesløs i begge ben.

- Det er et faktum. Jeg er ikke en maskine. Der var tider, hvor jeg lærte at lade tårerne trille, og jeg har aldrig grædt så meget.

- Mit liv har ændret sig 180 grader. Men jeg er her, på to hjul eller på fire hjul. Jeg har ikke brug for at gemme mig, siger hun.

I dag sidder hun i kørestol, når hun skal bevæge sig rundt. Hun kan ikke cykle eller gå.

- Jeg ved, jeg aldrig kommer til at gå igen, siger 27-årige Vogel, som leder efter nye målsætninger.

- Hvad skal jeg være ked af? Situationen er, som den er. Jeg skal selvfølgelig finde andre mål, siger hun.

Vogel har ud over de olympiske medaljer også vundet 11 VM-titler.

