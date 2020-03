OL-håb i corona-isolation på dansk hospital

Coronavirussen fortsætter med at gøre livet surt for dansk cykelsport.

OL-håbet Jimmi Therkelsen og ungdomslandstræner i BMX, Nicklas Laustsen, er begge røget i isolation på enestuer på Hvidovre Hospital efter en flyvetur, bekræfter kommunikations- og presseansvarlig i DCU, Morten Anderson, over for Ekstra Bladet.

Det skyldes, at de har siddet ganske tæt på en coronasmittet person på et fly fra Milano til København efter at have været til løb i Portugal.

- De skal flyve hjem via Frankfurt, men flyet aflyses, og så sendes de via Milano. Da de kommer hjem, bliver de kontaktet af Sundhedsstyrelsen, fordi der på det fly fra Milano til København har været en person, som er konstateret smittet med corona. Personen har siddet inden for to rækker med dem, fortæller Morten Anderson til Ekstra Bladet.

Begge er røget i isolation på Hvidovre Hospital frem for hjemmekarantæne, fordi de bor sammen med andre personer, der altså også skulle i karantæne, hvis de opholdt sig i hjemmet.

De kommende 14 dage skal de således blive på enestuerne, og det kan få konsekvenser for Jimmi Therkelsens OL-drøm, fordi forbederelserne til det kommende VM, som også fungerer som OL-kvalifikation, bliver ødelagt.

- Jimmi skulle have været sammen med Nicklas til Houston på træningslejr, fordi VM køres på banen i Houston. VM er sidste store OL-kval i BMX. Turen går i vasken og hele hans program bliver skubbet 14 dage.

- Vi håber, at det ikke i sidste ende påvirker for meget, men det er klart, at det ødelægger forberedelserne. 14 dage er meget. Det er det altoverskyggende mål at kvalificere sig til OL, og der spiller VM en central rolle, siger Morten Anderson om VM i BMX, som køres fra 26.-31. maj.

Tidligere har også Michael Mørkøv været i karantæne på grund af frygt for virussen, mens Cofidis' Jesper Hansen er i karantæne efter sin deltagelse i UAE Tour. Tidligere torsdag trak Astana og Jakob Fuglsang fra alle løb af frygt for coronasmutte.

Formel 1-håbet Christian Lundgaard er ligeledes isoleret - på et hotel på Tenerife.

