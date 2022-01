OL-sølvmedaljevindere er årets kvindelige cykelryttere

Amalie Dideriksen og Julie Leth kan kalde sig årets kvindelige danske cykelryttere i 2021.

De to kvinder er torsdag blevet hædret med prisen på baggrund af deres OL-sølvmedalje i parløb under sommerens lege i Tokyo.

Prisen bliver uddelt af Danmarks Cykle Union (DCU) på baggrund af en afstemning blandt alle de licenshavende ryttere.

Og netop det, at det er kollegerne, der har stemt, gør Amalie Dideriksen ekstra glad for prisen.

- Jeg synes, dette er en meget speciel pris, fordi det er licensrytterne, der stemmer. Altså folk, der har kendskab til sporten, der ved, hvad det her betyder, siger hun.

De to kvinder er på hver sin træningslejr, så prisen blev overrakt på et online møde.

Det er første år, hæderen er opdelt i én pris til mændene og én til kvinderne.

Amalie Dideriksen har vundet den fælles pris to gange tidligere. Det var i 2013 og 2016, hvor hun blev henholdsvis juniorverdensmester og verdensmester i landevejsløb.

Det er første gang, Julie Leth vinder prisen.

- Jeg er megaglad og stolt over det. Min største rolle som cykelrytter er jo at være hjælperytter, så priser som denne hænger ikke på træerne.

- Jeg er også meget stolt over det, vi leverede i Tokyo. Og jeg er glad og rørt over, at resten af Cykeldanmark også synes, at det, vi har gjort, det er stort, siger Julie Leth.

De licenshavende ryttere kunne vælge mellem tre bud på vinderen af prisen. Amalie Dideriksen og Julie Leth var et samlet bud, og derudover kunne der stemmes på henholdsvis Emma Norsgaard Bjerg og Cecilie Uttrup Ludwig.

De nominerede blev udvalgt af en jury bestående af folk fra DCU og en række sportsjournalister.

Julie Leth håber, at prisen kan inspirere flere unge - især unge piger.

- Et af de største håb, vi har, det er, at en pris som denne kan være med til at få andre unge - specielt unge piger - til at give det et ekstra skud.

- Der, hvor jeg er i min karriere lige nu, håber jeg at kunne være med til at inspirere den yngre generation, siger hun.

Amalie Dideriksen er stolt over sin første OL-medalje, og hun glæder sig over, at de har vundet prisen sammen.

- Vores OL-medalje rangerer højt på listen over mine personlige resultater, og derfor er jeg også glad for, at vi sammen får den her pris.

- Cykling er ofte individuelt, så det, at vi har kunnet tage denne rejse sammen, det er for mig noget helt specielt, siger hun.

Henrik Jess Jensen, der er formand i DCU, mener, at det er bemærkelsesværdigt, hvordan de to kvinder har ofret alt for at komme til OL.

- Det er derfor meget velfortjent, at de to kvinderyttere sammen modtager denne store hæder, siger han.