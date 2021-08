OL-sølvvinder i roning skifter til cykelhold

For lidt over en måned siden vandt Jason Osborne sølv i roning ved OL i Tokyo.

Nu skal den 27-årige tysker køre for et af verdens bedste cykelhold.

Belgiske Quick-Step, der har danske Brian Holm som sportsdirektør, oplyser på sin hjemmeside, at Osborne skal køre som stagiaire - en slags lærling - på holdet i resten af sæsonen.

Helt uerfaren i cykelsporten er Osborne imidlertid ikke.

Sidste år vandt han guld i den første e-sportsudgave af VM i cykling. Og i juni i år kørte han sig til en sjetteplads i enkeltstart ved de tyske mesterskaber på landevejen.

- Det betyder meget for mig at blive stagiaire her. Jeg har altid ønsket at skifte til cykling, men med min roning var det ikke muligt at dedikere sig 100 procent til det. Nu, hvor OL er ovre, og det er gået godt, kan jeg fokusere på det.

- At begynde på Deceuninck-Quick-Step, det mest succesfulde hold i verden, er den bedste chance, jeg kan få. Mange store ryttere har kørt på holdet, og gennem årene har holdet altid været god til at udvikle ryttere, som har båret trøjen, siger han til Quick-Steps hjemmeside.

Jason Osborne har formået at overbevise belgierne om sine evner.

- Vi så Jasons fysiske egenskaber, da han vandt VM i e-sportsudgaven, og de blev bekræftet i de test, han har gennemgået. Vi er nysgerrige efter, hvordan det kan overføres til løbene, siger ledende træner Koen Pelgrim.

På Quick-Step bliver tyskeren holdkammerat med danskerne Michael Mørkøv, Kasper Asgreen og Mikkel Honoré samt stjerner som Julian Alaphilippe, Mark Cavendish og Remco Evenepoel.