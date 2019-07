OL-stjernens store ecstasy-nedtur: Idømt fire et halvt års fængsel

Fire tilfælde af handel med 301 ecstasy-piller.

Det er den dobbelte australske mester i landevejscykling, Jack Bobridge, kendt skyldig i. Og det gav fredag i retten i Perth en fængselsdom på fire år og seks måneder.

Det skriver flere australske medier.

29-årige Bobridge blev allerede i slutningen af maj kendt skyldig, så seancen fredag var bare et spørgsmål om længden på fængslingen.

Bodridge, der også har to sølvmedaljer fra OL i holdforfølgelsesløb i 2012 og 2016, har nægtet sig skyldig i at have handlet med sin tidligere kammerat og kollega, newzealandske Alex McGregor, i en periode på fem måneder i 2017.

De to fallerede cykelstjerner blev knaldet, da McGregor solgte pillerne videre til en undercover-betjent.

Bobridge har afvist anklagerne og påstået, at McGregor gav ham pillerne til eget brug. Ifølge hans advokat, Sam Vandongen, har han fastholdt sin uskyld helt frem til domsafsigelsen. Ifølge Vandongen har hovedpersonen dog også oplevet et såkaldt 'dramatic fall from grace' - et voldsomt tab af prestige og berømmelse.

Det kan man forestille sig uden større problemer.

Om det så blev sagt i forsøget på at afværge en alt for lang fængselsstraf skal være usagt her, men anklager Joel Grinceri hævdede samtidig, at Bobridge og McGregor 'tydeligvis havde ambitioner om at fortsætte forretningen', som han formulerede det.

- Og havde det ikke været for Mr. McGregors inkompente ageren som gadesælger, ville Mr. Bobridges narko-gesjæft uden tvivl være fortsat i fremtiden, hævdede Grinceri.

McGregor blev allerede sidste sommer idømt 18 måneders betinget fængsel. En straf der var blevet reduceret markant, efter han indvilligede i at vidne mod Bobridge.

Jack Bobridge er tidligere blevet anset som en af Australiens største talenter. Han blev U23-verdensmester i 2009 i enkeltstart og siden australsk mester for seniorer - både i linjeløb og på enkeltstart.

Det var dog på banen, han havde sine største triumfer. I 2011 blev han verdensmester i holdløb med det suveræne australske 4000 meter-hold, der også omfattede Rohan Dennis, Luke Durbridge og Michael Hepburn, ligesom han blev individuel verdensmester på distancen.

På den individuelle distance er han stadig indehaver af verdensrekorden med imponerende 4.10.534 minutter, hvilket er 4,5 sekunder hurtigere end Lasse Norman Hansens olympiske rekord.

Han nåede i alt at vinde seks verdensmesterskaber, syv australske mesterskaber og to OL-sølvmedaljer (4000 meter holdforfølgelse i 2012 og 2016), inden han stoppede karrieren i 2016

