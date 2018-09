OL-vinder er blevet lam efter alvorligt styrt

Den tyske supersprinter Kristina Vogel fortæller, at hun efter et styrt for tre måneder siden blev lam fra brystet og ned

Hun er 11 gange verdensmester, dobbelt olympisk mester og en af banecyklingens største stjerner.

Men 27-årige Kristina Vogel kommer aldrig til at vinde flere medaljer.

I juni kolliderede hun voldsomt med en anden rytter under træning på en cement-velodrom i Cottbus, og hun blev i hast bragt til hospitalet, hvor hun blev lagt i koma.

Siden har offentligheden ikke hørt meget til hendes tilstand, men nu siger hun i et interview med Der Spiegel, at hun har pådraget sig skader på rygraden, og at hun er blevet lam fra brystet og ned. Hun er blevet opereret flere gange, men hendes prognose for at komme til at gå igen er mere end ringe

- Det er noget lort - man kan ikke sige det på andre måder. Uanset hvordan man vælger at se på det, så kommer jeg aldrig til at køre mere. Det kommer ikke til at ændre sig, siger hun.

Hun forklarer, at hun ved kollisionen beskadigede rygmarven som følge af et brud på rygsøjlen ved syvende ryghvirvel.

På trods af sine skader er hun nu tre måneder efter begyndt at affinde sig med sin situation.

- Grænsen for, hvor jeg kan mærke noget, er en smule lavere i venstre side end i højre. Men hvad skal jeg gøre?

- Jeg har altid ment, at jo hurtigere man accepterer en ny situation, jo hurtigere kan man håndtere den, siger Vogel, der har valgt ikke at orientere offentligheden om sine skader før nu.

Efter styrtet iværksatte hendes mandlige holdkammerat Maximillian Levy en indsamling til Vogel og hendes familie. Den har indbragt knap 900.000 kroner, der altså går til Vogel og hendes familie.

Vogel holder i næste uge sin første officielle pressekonference.

