Oleg Tinkov i problemer: Betaler vild kaution

Den excentriske russiske milliardær Oleg Tinkov har betalt 175 millioner kroner i kaution for at undgå at blive fængsel op til en retssag om udlevering til USA, hvor han er efterlyst for skatteunddragelse

Armbevægelserne har altid været store hos Oleg Tinkov.

Som holdejer for cykelholdet Tinkoff-Saxo var den excentriske russiske milliardær ikke bleg for at sige sin mening og true de danske journalister på livet, når der blev stillet kritiske spørgsmål.

Den slags bliver der også stillet til ham nu, men af en helt anden karakter.

For Tinkov er nemlig lige nu i husarrest i sin bolig i London, hvor han er centrum i en udleveringssag til USA. Det skriver The Sunday Express.

Her er der nemlig udstedt en arrestordre på russeren, der ifølge det amerikanske skattevæsen har angivet en alt for lille indkomst tilbage i 2013 og altså dermed unddraget sig en stor skatte-betaling.

Torsdag blev han fremstillet for en dommer i Westminster og betalte en kaution på 175 millioner for ikke at være fængslet, mens udleveringssagen mod ham foregår.

Oleg Tinkov kom med som sponsor på Bjarne Riis' cykelhold op til Tour de France i 2012, hvor dette billede er fra. Foto: Claus bonnerup

Han har dog ikke den store bevægelsesfrihed. For han er under elektronisk overvågning og i en form for husarrest i sin luksuslejlighed i rigmandskvarteret Kensington.

Her skal han opholde sig hver dag fra kl. 19 til kl. 7, lige som han har måttet aflevere sit pas og møde op hos politiet tre gange om ugen.

Han har gennem sit firma oplyst, at det drejer sig om en privat sag, der ikke vedrører hans bank, Tinkoff Credit System, eller andre af hans forretninger. Og han satser endvidere på, at sagen er løst hurtigt.

Oleg Tinkov var fra sommeren 2012 en del af titelsponsorerne på Bjarne Riis' cykelhold, der derefter hed det lidet mundrette navn Team Saxo Bank-Tinkoff Bank og senere Saxo-Tinkoff.

I slutningen af 2013 købte Oleg Tinkov holdet, der derefter hed Tinkoff-Saxo og senere blot Team Tinkoff.

Han lukkede holdet efter 2016-sæsonen, da han var utilfreds med den måde, hvorpå international cykelsport blev drevet.

Se også: Asgreen vinder stor sejr i Belgien

Se også: Magtesløs cykelboss: Kan ikke forhindre aflysninger

Se også: Lasse Norman og Michael Mørkøv vinder VM i parløb