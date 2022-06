Opgiver drømmen om gul trøje: - Ikke realistisk

Kasper Asgreen havde en drøm og et mål om at ende i den gule førertrøje efter fredagens enkeltstart i København.

Men den drøm er ikke længere realistisk.

Det erkender den danske Quick-Step-rytter på et pressemøde onsdag, efter han under Schweiz Rundt for to uger siden var ude for et voldsomt styrt.

- Det er ikke rigtig realistisk at gå efter den gule trøje. Jeg kommer selvfølgelig til at give den fuld gas, og så må vi se, hvor det ender henne. Men jeg har ikke haft den forberedelse, som jeg gerne ville, og det har taget toppen af forventningerne, siger Asgreen.

Han afslører samtidig, at der faktisk var tvivl om hans deltagelse i årets Tour de France helt til det sidste.

Faktisk var det så meget en kamp mod uret at blive klar, at han slet ikke har haft tid til at ærgre sig over, at han ikke ville være i topform til fredagens 13 kilometer lange enkeltstart.

- Det var lidt et mentalt spark i nosserne, men du er nødt til bare at komme videre og acceptere, at det er sådan, det er. Jeg fokuserede kun på at nå at blive klar, og indtil for få dage siden var det stadig usikkert, om jeg ville være her, afslører Asgreen.

Han sender samtidig en kæmpe tak til de fysioterapeuter og læger, der har gjort alt, hvad de kunne for at få ham klar.

Danskeren understreger samtidig, at han ikke ville være til start, hvis han ikke var klar til det.

- Jeg havde fem-seks dage, hvor jeg ikke var på cyklen overhovedet. Siden da kom jeg mig meget hurtigt, og forhåbentligt bliver det kun endnu bedre.

- Jeg har ingen smerter, og det er også derfor, at jeg er til start. Hvis der var den mindste risiko, ville jeg ikke være her.

Men selvom det endte lykkeligt for den 27-årige koldingenser, så vil han modsat sine tidligere Tour-deltagelser ikke være på toppen fra start.

- Jeg vil formentlig køre mig selv lidt mere i form i løbet af Touren. Det er nyt for mig, men jeg ser frem til det.

Onsdagens holdpræsentation i Tivoli sættes i gang onsdag klokken 17.45, inden det fredag endelig går løs med 1. etape.

Indtil da kan du følge med i alt, hvad der sker omkring Touren i Danmark i Ekstra Bladets liveblog lige her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Tourspillets ekspert: Her er holdet til 1. etape

Riis forbigået: - Forstår godt, han er skuffet

Stor Tour-bekymring: - Det er noget rod

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Jørgen Leth er på besøg i Ekstra Bladets Tour de France-podcast, 'Ekstra Tour'. Hør ham fortælle om sine favoritter fra årets cykelløb herunder eller i din podcast-app.