Opgiver sin drøm: - Folk kører rundt med piller i lommen

I årtier har internationale sportsmyndigheder kæmpet for at ændre en dybt rodfæstet dopingkultur i cykelsporten, men stadig i dag hersker der tilsyneladende i vid udstrækning accept af, at man skal spise medicin for at kunne være med.

21-årige Ludvig Wacker fortæller således til cykelsitet feltet.dk, at han i sin korte karriere som cykelrytter har konstateret, at et væld af ryttere indtager smertestillende piller og koffein i ‘latterlige mængder’.

- Jeg er træt af piller i sporten. I alle finalerne, tager de andre noget, man ikke selv tager, siger Wacker til feltet.dk.

- Det er så tydeligt. I de store løb kører folk rundt med små beholdere i lommen med piller.

- Der er tale om smertestillende midler og koffein blandt andet. Det er helt latterligt, den mængde folk tager, siger Wacker, som nu har valgt at indstille sin karriere.

- Det er nedslående at høre. Hvis det stadig foregår, så er det en forkert kultur, siger Jakob Mørkeberg, der er videnskabelig konsulent i Anti-Doping Danmark (ADD).

- Bedrøveligt, lyder det fra formand Henrik Jess Jensen fra Danmarks Cykle Union (DCU).

- Indlysende, siger Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, som finder det selvfølgeligt, at en eliteatlet benytter sig af alle lovlige midler for fuldt ud at udnytte sit potentiale.

Antidopingmyndighederne har længe vidst, at lovlige, smertestillende midler som for eksempel Panodil og Ipren er blevet benyttet i de såkaldte ‘finaleflasker’, som rytterne tømmer på vej mod stregen.

Stoffet Tramadol, som er langt stærkere, har også være hyppigt brugt, men det er nu blevet forbudt i cykelsporten. Målet med at indtage midlerne er at dæmpe smerten i benene, så man måske kan yde netop dét ekstra, der resulterer i en sejr.

- Siden UCI (den internationale cykleunion, red.) begyndte at teste for Tramadol, er der ikke fundet Tramadol i dopingprøver i cykelsporten, siger Jakob Mørkeberg fra ADD.

- Om det så skyldes, at folk er helt holdt op med at bruge smertestillende medicin, eller det er, fordi de har fundet et alternativ til Tramadol, ved vi ikke, siger Mørkeberg.

Omfattende brug af lovlig, smertestillende medicin er kilde til stor bekymring i antidopingsystemet, idet brugen kan lede til rigtig doping.

- Det er ikke normalt at spise medicin, hvis man ikke er syg, og hvis det bliver normalt for en person, så kan det blive en indgang til noget mere alvorligt, siger Mørkeberg.

- Begynder man med noget, der ikke er specielt potent, så kan det på et tidspunkt virke som om, det ikke rigtigt virker længere, og så tager man lettere skridtet til noget værre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

DCU: Piller er til de syge

DCU-formand Henrik Jess Jensen finder Ludvig Wackers historie 'bedrøvelig'. Foto: Ernst van Norde

Hvad Ludvig Wacker har oplevet, genkender DCU-formand Henrik Jess Jensen ikke fra dagens Danmark, men han lytter interesseret for måske at kunne skærpe dopingkampen yderligere.

- Vi fortsætter den utrættelige kamp mod doping. Her er der tale om lovlig medicin, men det hører selvfølgelig ingen steder hjemme, at cykelryttere kører rundt med medicin i lommen, siger Henrik Jess Jensen.

- Smertestillende piller er noget, man tager, hvis man ikke er rask, og hvis man ikke er rask, så skal man ikke stille op i et cykelløb.

- Det er bedrøveligt, at Ludvig har oplevet disse ting, siger Henrik Jess Jensen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Rasmussen: Selvfølgelig gør de det

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, har ingen problemer med at tro på Ludvig Wacker. For hvis man vil vinde, gør man det, der skal til. Foto: Tariq Mikkel Khan



Stræben efter det ypperste har gennem alle tider drevet atleter i alle sportsgrene til at gå helt til grænsen af det tilladte. Den vindermentalitet ændrer sig aldrig, og derfor er det indlysende, at selv helt unge ryttere i dag gerne tager medicin for at nå deres mål.

Det mener Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen.

- Der er ingen grund til at tro, at dem, der kører cykelløb i dag, har mindre lyst til at vinde end dem, der kørte for bare få år siden, siger Rasmussen.

- Viljen til sejr, som ligger dybt i enhver eliteidrætsmand, fordufter ikke bare uden videre, siger Rasmussen og vurderer, at Ludvig Wackers oplevelser på Team DSM’s udviklingshold må være symptomatisk for hele sporten.

- Når han oplever et medicinforbrug af den størrelse på sit niveau, er der ingen grund til at tro, at de ryttere, der kører på højere niveau, ikke skulle være endnu bedre rustet til at køre med om sejren, siger Michael Rasmussen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ikke på danske landeveje

Ludvig Wacker kørte i to sæsoner for World Tour-holdet Team DSM’s udviklingshold, før han i år vendte hjem til Danmark for at køre for DCU-holdet CO:PLAY-Giant.

Han kørte fire løb for holdet, før han valgte at indstille karrieren. Motivationen svigtede, og dertil kom så modviljen mod pilleforbruget i sporten - et forbrug, som han i øvrigt ikke har stiftet bekendtskab med i sin korte tid på det danske hold.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at det er udbredt herhjemme i dag efter, at de såkaldte ‘slutflasker’ blev forbudt for nogle år siden, siger Jesper Thiesen, der er teammanager på CO:PLAY-Giant.

- Vi har nultolerance over for brug af smertestillende medicin på vores hold. Det, Ludvig har oplevet, har han oplevet, før han kom til os, siger Jesper Thiesen.

Ekstra Bladet har forgæves søgt at få en kommentar fra Team DSM.