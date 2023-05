Opløftende Tour-nyt: 'Jonas gør det godt'

Jumbo-Visma-lejren fortæller til Ekstra Bladet, at Jonas Vingegaards højdetræningslejr går godt, og at danskeren kan se frem til at få masser af hjælp under Touren fra en verdensstjerne

Det absolutte højdepunkt på året for cykelfans nærmer sig med hastige tråd.

Om lige godt en måned begynder det helt store Tour de France-cirkus først i Bilbao og så videre til Frankrig.

Her håber mange danskere nok, at den forsvarende Tour-vinder står i knivskarp form, og indtil videre er der gode muligheder for det.

Det er i hvert fald gået fint med Jonas Vingegaards højdetræning.

'Jonas gør det godt. Trods noget dårligt vejr på Sierra Nevada (sne), var han og holdkammeraterne i stand til at træne sådan, som vi oprindeligt havde planlagt,' skriver Jumbo-Vismas presseansvarlige, Thijs Roelen, i en sms til Ekstra Bladet.

Hjælp til Vingegaard

Og den danske stjerne kan også se frem til at få meget hjælp fra holdkammerat og cykelfænomen Wout van Aert under Tour de France. Belgieren kommer nemlig ikke til at lægge mange kræfter i at få den grønne trøje.

'I sidste sæson var det muligt at samle en masse point til den grønne trøje under første del af Tour de France. Det gjorde det muligt at fokusere på at hjælpe Jonas i den anden del.'

På de etaper, hvor Wout van Aerts eneste formål er at hjælpe Vingegaard, kan danskeren næppe have en bedre holdkammerat. Foto: Claus Bonnerup

'Denne gang vil det være mere svært i Tour de France, da den første del er hårdere. Han vil fokusere mere på etapesejre og på at hjælpe Jonas. Hvis der er en mulighed for at køre i grønt til sidst, vil vi ikke lade den gå, men det er ikke et mål for ham og holdet, som det var i seneste sæson,' skriver holdets presseansvarlige.

Tour de France begynder 1. juli i spanske Bilbao. Inden da kører Vingegaard Critérium du Dauphiné som optaktsløb.