Opråb efter corona-chok: - Kæmpe bekymring

DOLE (Ekstra Bladet): Coronavirus er ikke færdig med at sætte en trist dagsorden i Tour-feltet.

Efter nogle dage uden positive prøver, dukkede den usynlige fjende igen op i feltet lørdag morgen.

Denne gang var det Vegard Stake Laengen (UAE Emirates) og Geoffrey Bouchard (Ag2R) led den triste skæbne at vinke farvel til videre deltagelse som følge af smitte.

Derfor var presseopbuddet massivt foran Emirates-bussen forud for starten på dagens etape.

Her gjorde holdlægen Adriano Rotunno gjorde status foran et hobetal af journalister, for det nye smittetilfælde kan selvsagt i værste fald få konsekvenser for de øvrige ryttere på holdet, heriblandt Tadej Pogacar i den gule trøje.

For når smitten først rammer, er du færdig i Tour-sammenhæng.

- Det er selvfølgelig en bekymring, men vi har testet negativ de seneste ti dage. Ved smitte får du normalt symptomer efter tre til fem dage. Så det betyder, han (Vegard Laengen, red.) i løbet af de seneste fem dage har været udsat for smitte. Hvor det stammer fra, er meget svært at sige, men da alle på holdet har testet negativ i de seneste ti dage, kommer det ikke indefra, siger Rotunno.

Geoffrey Bouchard testede positiv for corona lørdag morgen og måtte udgå af Touren. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Han fortæller, at de på mandskabet ikke skruer yderligere op for sikkerhedsprocedurerne som følge af den positive pcr-test, der blev afgivet lørdag morgen. Alene af den grund, at det ikke er muligt at intensivere yderligere.

- Vores procedurer er så stramme, som de kan være, fastslår Rotunno og peger på konkrete eksempler.

- Vi har ryttere på separate værelser. Normalt deler de rum, men i det her løb har de hver deres. Derudover er der en massør til hver enkelt af dem, så der er meget lidt tæt kontakt mellem rytterne, siger han.

Står det til holdlægen, kan der til gengæld gøres mere fra andre sider. De eksterne sikkerhedsforanstaltninger virker således ikke at følge med den trussel, som coronavirus fortsat udgør, mener han.

- Arrangørerne bliver nødt til at gøre et bedre stykke arbejde i forhold til at kontrollere folkemængderne. I år har coronavirus være mere farligt end de seneste år på grund af smitterisikoen ved omikronvarianten. Den er meget mere smittefare for vores ryttere.

Foran holdbussen på parkeringspladsen i startbyen Dole er det ikke kun pressefolk, der har taget plads. Flere fans mænger sig på det store areal mellem de forskellige mandskaber. Publikum er kommet tæt på Tour de France igen efter et par år med mange restriktioner, og det udgør selvsagt en fare.

- Det er en kæmpe bekymring. Mit job er at tage vare på hele holdet, men når man er i kamp med en virus som denne, der smitter så nemt, og publikum samtidig står tæt sammen, er det meget svært, siger Rotunno.

