Otte danskere til start i Tour de France

Otte danskere er klar til årets Tour de France. Det fremgår af den deltagerliste, Touren har lagt ud på sin hjemmeside.

Ikke overraskende er den nykårede danske mester Kasper Asgreen og hans holdkammerat Michael Mørkøv klar for Deceuninck-Quickstep. Begge var med sidste år på et hold, der minder meget om det, det belgiske mandskab stiller med i år.

Men det er ikke det eneste hold med to danskere.

Det er også Trek-Segafredo, hvor både verdensmester Mads Pedersen og Niklas Eg får Tour-debut - sidstnævnte var faktisk lidt nervøs, selv om han lå godt til det - samt Sunweb, hvor Casper Pedersen også får debut, mens Søren Kragh Andersen har været med to gange før.

Det har også Christopher Juul-Jensen, der er udtaget for Mitchelton-Scott.

Den sidste dansker er Michael Valgren (NTT), der stiller til start i sin sjette Tour.

Med lidt held kan der faktisk komme flere danskere til start - for der er nemlig tre, der er udtaget til reserver. Først Mads Würtz Schmidt, der tidligere søndag udtrykte sin skuffelse over ikke at være blevet udtaget for Israel Start-Up Nation. Desuden er Mikkel Bjerg reserve for UAE, mens Magnus Cort er det for EF Education First.

Det er dog meget lidt sandsynligt, at de kommer til start.

Tour de France begynder lørdag med en relativt flad sprinteretape i og omkring Nice, inden rytterne allerede på 2. etape skal bide skeer med de høje bjerge.

