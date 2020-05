Overbegloet: 'Følte mig som et stykke kød'

24-årige Puck Moonen stiller sig gerne til skue på de sociale medier, men opmærksomheden blev for meget for hende, da hun blev kåret til årets smukkeste sportskvinde, fortæller hun

Cykelrytteren Puck Moonen har 587 opslag på sin Instagram-profil. 585 af dem har Puck Moonen i fokus. Et flertal af billederne er af hende i cykeltøj, men det vrimler også med billeder af hende i bikini, undertøj og kropsnær aftenkjole, som hun har lagt frem til offentligt skue.

Hun har hundredtusindvis af beundrere, men den fotogene, unge kvinde føler sig undertiden som ‘et stykke kød’, når hun bliver beundret. Det fastslår hun i et frisk interview med det hollandske medie indeleiderstrui.nl.

Udtalelsen falder i forbindelse med sniksnak om festlighederne, da hun i 2017 af mandemagasinet FHM blev kåret som årets smukkeste sportskvinde.

- Festen viste sig at være en stor kødinspektion. Jeg følte mig som et stykke kød. Jeg passede ikke ind i den falske showverden, siger Puck Moonen i interviewet, som angives at have til formål at gøre op med de fordomme, som åbenbart hersker om den 24-årige kvinde.

En af dem er, forstår man, at hun kun ønsker at vise sig frem på Instagram. Det passer ikke. Faktisk er hun endnu mere ivrig efter at vise sig frem i cykelløb, skriver journalisten Gerrit van Loon, der står for interviewet.

Om fire år vil hun være verdensmester på landevej, fortæller Moonen og opremser de strabadser, hun har måttet gennemgå for at blive cykelrytter. Hun var for eksempel nødt til at bringe det offer at træne dagligt, og da hun i 2015 begyndte at køre for et hold i Belgien, måtte hun pendle fra sine forældres hjem i Sint-Michielsgestel i Holland.

- Jeg kørte i mine forældres bil, og jeg måtte selv betale brændstofomkostningerne, afslører rytteren, som i dag lever af sine sponsorer, der nyder godt af hendes 462.000 følgere på Instagram.

En sponsor er Mercedes, som at dømme efter Moonens Instagram-billeder stiller indtil flere biler til rådighed for den unge kvinde.

Ud over de 585 billeder af Puck Moonen selv rummer hendes Instagram-profil et billede af nogle kæledyr og et billede af en VM-medalje, som hendes daværende kæreste i 2016 vandt i cykelcross.

Hendes eget bedste resultat som cykelrytter opnåede hun i 2017 med en 17. plads i det hollandske endagsløb Rabobank 7-Dorpenomloop Aalburg.

Efter tre sæsoner på Lotto-Soudal Ladies kører Puck Moonen i dag for Chevalmaire Cycling Team.

