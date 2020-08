Overlegen Fuglsang: - Jeg vidste jeg var hurtigst

Da Jakob Fuglsang lørdag eftermiddag i ensom majestæt krydsede målstregen i Como som den 114. vinder af Lombardiet Rundt, var det efter en perfekt dag i sadlen.

Faktisk så perfekt, at da det i finalen stod klart, at sejren skulle findes efter en duel mellem ham og Jumbo-Visma-rytteren George Bennett, var den danske Astana-kaptajn ikke i tvivl om udfaldet:

- Jeg vidste sådan set godt, at jeg ville være hurtigere end George i en sprint, så mit mål var bare at blive ved ham. Men da han angreb, besluttede jeg mig for at øge farten og overhale ham, og heldigvis kunne jeg slå hullet til ham, siger Jakob Fuglsang.

Lombardiet Rundt er et af cykelsportens fem monumenter - de mest prestigefyldte og ældste klassikere. Dem har Fuglsang nu to sejre i efter sidste års gevinst i Liège-Bastogne-Liège.

- Jeg er superglad for, at jeg kunne profitere af min gode form i begyndelsen af denne nye del af sæsonen. Jeg vidste, at jeg ville have en god chance i dag, og at vi havde et super stærkt hold.

- Men det er aldrig nemt at vinde. Man har brug for held, man skal være det rigtige sted i det rigtige øjeblik, og man skal have den rette dag. Jeg er bare superglad for, at jeg kan føje et nyt monument til min sejrsrække. Det er fantastisk.

Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

På de sidste 50 af de i alt 231 kilometer fik Fuglsang god støtte af sin unge russiske holdkammerat Alexandr Vlasov, der endte med at indtage podiets sidste trin efter George Bennett.

- Det var meget vigtigt, at vi var to mand fremme. Vlasov udførte et fantastisk arbejde for mig, og han tømte sig selv for at holde Trek-rytterne (Bauke Mollema og Gioloio Ciccone, red.) bagved os, siger Jakob Fuglsang.

Det var forventet, at 20-årige Remco Evenepoel ville være Fuglsangs værste rival til sejren. Men den Deceuninck-QuickStep-rytteren udgik efter at være kørt ud over en bro og faldet adskillige meter ned i kløft.

Fuglsang vidste godt, at den unge belgier var styrtet - men ikke at det var så slemt.

- Jeg har lige set klip fra løbet og så, at han ikke var efter os efter broen. Jeg hørte, at han var styrtet, men jeg troede faktisk, at han stadig var med i løbet.

- Jeg håber, at han er okay. Det er ikke en måde, man ønsker at nogen skal slutte et løb på, siger Jakob Fuglsang.

Seneste melding fra Belgien er, at Remco Evenepoel efter faldet var ved bevidsthed, og at han havde ondt i sin højre side. Røntgenbilleder har afsløret, at han har pådraget sig et brud på bækkenet og derfor er ude resten af sæsonen efter sit dramatiske styrt.

Se også: Jakob Fuglsang vinder Lombardiet Rundt

Se også: Vidunderdreng fløj ud over bro