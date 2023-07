Overraskede sig selv: Vingegaard røber tallene

Kun ti sekunder adskilte Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar inden tirsdagens enkeltstart. Efter mere end to uger i sadlen og mere end 2000 kilometer tilbagelagt.

Men efter danskerens magtdemonstration bliver afstanden mellem de to rivaler pludselig udmålt i minutter. Et minut og 48 sekunder for at være helt præcis.

Den forsvarende Tour-vinder ligner også en kommende Tour-vinder. Foto: Tariq Mikkel Khan

Men hvad er tirsdagens etapevinders egen udlægning af, hvordan 22 kilometers tidskørsel kunne skabe så stor forskel mellem de to topfavoritter, når de hidtil har været så jævnbyrdige i Touren?

Det spørgsmål fik Vingegaard på pressemødet efter triumfen.

- Det har jeg ingen forklaring på. Jeg gør bare mit bedste, og det var heldigvis nok til at skabe en stor afstand. Jeg er superglad for måden, jeg præsterede på i dag. Jeg er virkelig stolt over min enkeltstart, siger Vingegaard.

I tvivl om tal

Den førende i klassementet var selv overrasket over sit niveau og fortalte, at han undervejs på enkeltstarten blev i tvivl om, om wattmåleren viste de rigtige tal.

- Det var mest på de flade stykker mellem stigningerne. Jeg holdt igen, så min plan var at køre omkring 360 watt, men jeg tror, jeg endte med at køre 380 watt mellem stigningerne. Og så skruede jeg lidt yderligere op for farten på den sidste stigning, siger Vingegaard.

Vingegaard smadrede alt og alle. Foto: Tariq Mikkel Khan

Han ligger nu særdeles lunt i svinget til at forblive på Tour-tronen, men hvordan det store nyvundne forspring skal forvaltes rent taktisk, er der tidligt tirsdag aften endnu ikke taget beslutning om.

- Det ved jeg ikke endnu. Vi har ikke snakket om det. Det skal vi snakke om med holdet i aften. Vi vil lave en god plan for de kommende dage og kæmpe videre hele vejen til Paris, siger Vingegaard.