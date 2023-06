Overraskende melding om Pogacar

Måske det bare er spin, men det gør det ikke mindre opsigtsvækkende.

For med få dage til Tour de France-starten i Bilbao kommer der bekymrende meldinger fra UAE Team Emirates-lejren.

Cykelsportens måske største stjerne og Jonas Vingegaards førsteudfordrer til den samlede sejr - Tadej Pogacar - er nemlig ikke på toppen, efter at han brækkede sit håndled tilbage i april i forbindelse med Liège-Bastogne-Liège.

Det slår UAE-direktøren Mauro Gianetti fast i et interview med den franske avis L'Equipe, hvor schweizeren samtidig meddeler, at Adam Yates også bliver leder for det stjernespækkede mandskab.

Dermed skal Pogacar og Yates deles om rollen som kaptajn - akkurat som vi så Vingegaard og Primoz Roglic gøre det sidste år for Jumbo-Visma.

- Vi har ikke noget valg, siger Mauro Gianetti.

- Tadej var ude i fem uger, hvor han ikke kunne køre på landevej. Han har arbejdet godt, men vi er ikke sikre på noget som helst.

- Det kan godt være, at han vandt det slovenske mesterskab sidste weekend, men det betyder ikke, at han er 100 procent klar, når vi rammer lørdag.

- På papiret er det her vores stærkeste hold, vi nogensinde har stillet med i starten af ​​Touren, tilføjer Gianetti dog og roser mandskabet, der foruden Pogacar og Yates også tæller Rafal Majka, Matteo Trentin, Mikkel Bjerg, Felix Grossschartner, Marc Soler og Vegard Stake Laengen.

Det er ikke til at sige, om man skal tage direktørens udmelding med et gran salt.

Men da Tadej Pogacar vandt Tour de France i 2020, kørte UAE officielt for Fabio Aru. 'Pogacar var med for at lære', lød retorikken dengang forud for starten på løbet.

Jonas Vingegaard er dette år enekaptajn for Jumbo-Visma. Primoz Roglic er ikke med, fordi han har udset sig Vueltaen.

Verdens største cykelløb begynder på lørdag med en kuperet etape i Bilbao.