Overrasket Jonas: Troede det ville være omvendt

Jonas Vingegaard føler selv, at han har gjort det bedre end forventet - og at han bliver bedre hver eneste dag

Hvis man som dansk cykelfan går og håber på, at Jonas Vingegaard genvinder Tour de France, så er der godt nyt fra Vingegaard selv.

I hvert fald sprudler han af selvtillid for tiden, og det gjorde han også efter 7. etape til Bordeaux, hvor han overlod scenen til alle sprinterne.

Her afslørede han nemlig, at benene havde det fantastisk, og at han faktisk føler sig bedre kørende for hver dag, der går.

- Ja, jeg føler faktisk - og sådan har jeg også haft det de seneste to år i mine Grand Tours - at mine værste dage har været i den første uge eller især første eller anden dag.

- Jeg vil ikke sige, at jeg var dårlig, for jeg var ikke dårlig på de dage. Men jeg får det altid bare bedre for hver dag, der går, forklarede han til Ekstra Bladet.

Ikke i bjerg-tanker

Gode nyheder specielt med så mange hårde bjergetaper tilbage. Den næste kommer allerede søndag, når det mytiske, lidt mystiske og meget stejle bjerg Puy de Dôme.

Men der er tankerne endnu ikke, selvom lørdagens 8. etape forventeligt bliver endnu en sag for sprinterne.

- Nej, ikke helt endnu. I morgen (lørdag, red.) kan godt være lidt tricky, så den har mit fulde fokus. Det er først efter den, at jeg vil fokusere på Puy de Dôme, sagde Jonas Vingegaard.

Benene bliver bedre og bedre - Vingegaard var også med helt fremme i finalen på 7. etape. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Altid foran

Med fingrene i den gule førertrøje allerede nu bliver hans Jumbo-Visma-mandskab tvunget til at tage lidt mere ansvar og arbejde lidt mere end Tadej Pogacars UAE-hold.

Derfor blev der spurgt til, om han hellere ville have sparet holdet for det og faktisk i stedet været 25 sekunder efter Pogacar i stedet for den anden vej rundt.

Men der var thyboen helt klar i mælet:

- Det er altid bedre at være 25 sekunder foran end bagud. Så det vil jeg altid vælge at være.

- Hvis jeg skal være ærlig, så havde jeg inden Touren forventet at være bagefter nu. Så at være foran nu er en perfekt situation

Den situation kommer formentlig ikke til at ændre sig lørdag på etapen til Limoges, selvom der er et par kategori 4-stigninger kort før mål.