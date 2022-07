Overrasket Vingegaard: Jeg har helt ondt i hånden

Da han først havde stukket lappen op, kunne han ikke få den ned igen.

Nærmest hele vejen fra lufthavnen til Rådhuspladsen langede Jonas Vingegaard highfives ud over siden af den cabriolet, der fragtede ham det sidste stykke mod menneskehavet i hjertet af København.

- Jeg sagde til min kæreste, at min hånd gør næsten mere ondt nu end efter brostensetapen, sagde den 25-årige Tour de France-vinder med et stort smil kort efter at have stået på balkonen på Københavns Rådhus.

I flere minutter nød han hyldesten fra danskerne, der var mødt frem på Rådhuspladsen.

- Der var mennesker lige så langt, som øjet rakte. Det er virkelig rørende.

- Jeg er virkelig overrasket. Selvfølgelig havde jeg håbet og troet på, at det ville blive stort, men det her er helt vanvittigt.

Han har været midtpunkt i flere dage, og det var han også onsdag på rådhuset i København, hvor venner, bekendte og andet godtfolk var inviteret til pandekager.

Foto: Jens Dresling

Foto: Jonas Olufson

Men der var også andre, der fik lov at komme ud at hilse på danskerne fra balkonen.

Blandt andre Christopher Juul Jensen, der gennemførte Tour de France for sit BikeExchange-hold, fik en stor oplevelse.

- Jeg er taknemmelig for, at vi kunne sætte os på hjul af Jonas, så vi også kunne komme ud på det, jeg kom til at kalde altanen, siger Christopher Juul-Jensen med et grin.

- Jeg håber ikke, vi fornærmede nogen traditioner ved også at være med. Det var helt fantastisk og en kæmpe ære at opleve. Det er prikken over i'et, må man sige, lød det fra Juul-Jensen.

Den tidligere verdensmester Mads Pedersen var imponeret af fremmødet, og han kunne mærke begejstringen.

- Det er gået amok under den her Tour de France. Der er større følelser for cykling nu, siger Mads Pedersen.

Da han blev verdensmester i 2019, blev han også fejret med de berømte pandekager på rådhuset. Men dengang fik han ikke en tur på balkonen.

- Et verdensmesterskab var ikke nok til en tur på balkonen. Så tak til Jonas, lød det fra en grinende Mads Pedersen.

Jonas Vingegaard satser på, at han allerede om et år kan træde ud på balkonen igen.

- Ja, det ville da være fantastisk, hvis jeg kan vinde Tour de France igen. Det var en kæmpe oplevelse derude på balkonen.

