På stikkerne over Pogacar: - Han prøver alt

På trods af sit uskyldige ydre bliver det yderst modbydligt, når Tour-feltet skal over Col de Marie Blanc på femte etape. Kyllingen har kørt stigningen forud for etapen

Med fire etaper i vidt forskelligt terræn overstået, er det nu tid til igen at skifte scene. Denne gang er det bjergene, der venter, når feltet onsdag og torsdag kører ind i Pyrenæerne

Stigninger som Col de Marie Blanque, Col du Tourmalet og Cauterets-Cambasque bliver en forventelig skueplads for endnu et opgør blandt de absolutte favoritter, Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar.

I danskerens Jumbo-Visma-lejr er der optimisme og en tro på kaptajnens evner, afslører superhjælperen Sepp Kuss over for Ekstra Bladet:

- Vi ser frem til det. Det gør Jonas også. Han er klar til at starte det 'rigtige' løb.

- Følelsen er rigtig, rigtig god. Det er ikke de helt høje bjerge endnu, men jeg tror, at der bliver kørt meget aggressivt. Det er kortere etaper, og de er måske mere åbne for andre typer ryttere og udbrud. Vi må se, hvad der sker. Men når man krydser Tourmalet eller Marie-Blanque, så bliver det altid hårdt, siger amerikaneren.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar kan godt gøre sig klar på den første store tvekamp i Pyrenæerne. Foto: Tariq Mikkel Khan

Attraktive Pogacar

Sportsdirektør Merijn Zeeman er spændt på de to etaper - især efter hvad Tadej Pogacar kan finde på.

- Han prøver at angribe alle vegne. På den måde er han en attraktiv cykelrytter, for han prøver alt. Vi må forsøge at undvige, at han tager bonussekunder, siger hollænderen og afslører dermed, at der skal holdes et vågent øje med sloveneren på Col de Marie Blanque, hvor han har proklameret at gå efter bonussekunderne på toppen.

Omvendt indikerer Zeeman også, at han trods Pogacars offensive kørestil ikke forventer, at de to kombattanter kan tage meget tid på hinanden.

Men derfor kan Jumbo-Visma godt kalde til angreb.

- Det er klart. Det er os, der er efter, så vi kigger på alle de muligheder, der er.

Sepp Kuss bliver en afgørende hjælperytter for jonas Vingegaard i de høje bjerge. Foto: Tariq Mikkel Khan

Skal prøve

Den er Sepp Kuss helt med på.

- Vi bliver nødt til at prøve. Når terrænet passer os bedre, vil vi forsøge noget. Men man skal evaluere situationen på dagen. Om UAE kører og i hvilket tempo. Vi skal også fokusere på vores egen strategi.

- Det er svært at sige på forhånd, hvilke dage vi vil køre defensivt og offensivt.

- Man kan altid lægge en plan, men man skal være godt kørende for at føre den ud i livet. Men først og fremmest har vi et godt hold, der har vist gode takter på de første etaper.