Påkørt af bil i målområdet: Skreg af smerte

Det første kvindelige Tour de France i hele 33 år har været dramatisk.

Torsdagens femte etape bød på et vanvittigt massestyrt, der blandt andet kostede Emma Norsgaard den videre deltagelse. Og da rytterne var kommet i mål, var den så gal igen.

I målområdet ved siden af busserne blev Mie Bjørndal Ottestad, der kører for Uno-X, påkørt af en bil fra Arkéa–Samsic. Føreren steg straks ud af køretøjet for at undskylde, og han blev formentlig nødt til at tale højt, for ifølge TV 2 Norge skreg Ottestad af smerte.

- Vi stod og talte om løbet, og pludselig kommer der en bil, der kører min fod og ankel over. Jeg gik lidt i panik, og det gjorde ret ondt, fortalte hun efterfølgende til mediet.

På videoer af episoden, der florerer på sociale medier, er det tydeligt, at hendes ben kortvarigt sad fast under det ene hjul.

- Jeg skreg så højt, at bilen flyttede sig til sidst. Heldigvis bakkede han i stedet for at køre frem.

Til trods for forskrækkelsen er hun ved godt mod og klar til at fortsætte i løbet, der stadig har tre etaper tilbage.

Føromtalte Emma Norsgaard er imidlertid færdig. Massestyrtet med 45 kilometer til mål blev dyrt for hende, og hun slog blandt andet sit hoved og sin skulder.

Femte etape blev kørt over 176 kilometer fra Bar-le-Duc til Saint-Dié-des-Vosges, og den var Tourens længste.

