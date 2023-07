Pæne ord på pressemødet: - Tadej er en virkelig flink fyr

Jonas Vingegaard har et godt forhold til rivalen Tadej Pogacar, og hvis de kørte på samme hold, var danskeren ikke i tvivl om, at de ville være venner

Duellen mellem Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar er ikke bare en kamp mellem to af verdens bedste cykelryttere.

Det er også en rivalisering mellem to konkurrenter, der har et godt og respektfuldt forhold til hinanden.

Men hvordan ville deres relation egentlig se ud, hvis de var holdkammerater? Kunne de blive venner?

Det spørgsmål fandt vej til den førende i klassementet under fredagens pressemøde.

- Jeg tror bestemt, at vi ville være venner, hvis vi kørte på samme hold. Tadej er en virkelig flink fyr. Jeg vil ikke betegne os som venner, der ser hinanden privat, men af og til taler vi lidt sammen. Han er en meget venlig fyr, siger Vingegaard.

Jonas Vingegaard kan snart få lov at puste ud efter et vildt Tour de France. Lørdag venter sidste bjergetape, inden feltet kører ind i Paris på søndag. Foto: Claus Bonnerup

Tæt på Paris

Den førende i klassementet kom fredag et skridt tættere på en samlet triumf i Paris, da han kom i mål sammen med hovedfeltet, hvor Tadej Pogacar også befandt sig.

Forspringet til rivalen på syv minutter og 35 sekunder er derfor uændret, hvorfor det tyder kraftigt på, at den forsvarende vinder gentager sidste års bedrift på søndag.

Lørdagens store bjergetape i Vogeserne er sidste chance for at lave rokeringer i toppen af tabellen. Ligesom det formentlig er sidste udkald for de lykkeriddere, der håber på, at et udbrud kan holde til mål.

Det var netop på denne måde, at Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) sejrede på 19. etape, da sloveneren slog Kasper Asgreen (Soudal-Quick-Step) på stregen efter en vanvittig tæt spurt.