Panik ved målstregen: - Bare en skør mand

LA ROCHE-SUR-FORON (Ekstra Bladet): Hvis der er noget, Tour-arrangør ASO ikke bryder sig om, så er det folk, der forsøger at stjæle lidt af rampelyset.

Det forsøgte en ivrig fan torsdag, da han pludselig sprang over barrieren og løb ind på opløbsstrækningen ved siden af Ineos-rytterne Richard Carapaz og Michal Kwiatkowski for at fejre deres sejr og selv komme i fjernsynet.

- Det var bare en skør mand. Det kan vi jo ikke gardere os imod. Desværre, sagde Fabrice Tiano fra ASO efterfølgende i pressecentret, mens han viste en videoptagelse at tilskuerens uønskede entré på cykelsportens største scene.

Videoen viste også baneløberens hastige exit, som den ASO-hovedansvarlige for al logistik i målområdet stod for. Han hedder Stéphane Boury og er en pænt stor gut. Han spurtede baneløberen i møde og lod ham med et livtag og et temmelig uhøfligt skub forstå, at hans aktion ikke var velset.

Herken Carapaz, Kwiatkowski eller baneløberen led overlast, men Boury er højst sandsynligt stødt voldsomt på sin stolthed. Han er ansvarlig for opmåling af målområderne og den præcise opstilling af bander, afspærringer, reklameskilte, portaler, kommentatorbokse og alt andet habengut.

Det er flere gange sket, at personer har prøvet at stjæle opmærksomheden i målområdet. Mest kendt er en episode i 2009, da en tilskuer forsøgte at klatre op på podiet under en sejrsceremoni. Ansvarlig for ceremonierne var dengang Tour-legenden Bernard Hinault, som hårdhændet fik tilskueren tilbage på plads.

ASO er i øvrigt hyppigt udsat for forsøg på såkaldt 'ambush marketing', som er mere eller mindre organiserede forsøg på at snylte på den enorme opmærksomhed, Tour de France har verden over.

Dagligt under løbet kører et hold vejarbejdere ruten igennem før reklamekaravane og ryttere for at fjerne eller overmale for eksempel politiske slagord, der natten over er malet på ruten. Der kan også være tale om kommercielle budskaber.

I år er en græsrodsorganisation, som vil have ulven udryddet i Frankrig, særdeles aktiv. Man ser også mange steder politiske manifestationer, som i år ofte retter sig mod det israelske hold, Israel Start-Up Nation, på grund af de spændinger, der eksisterer mellem forskellige befolkningsgrupper i Israel.

