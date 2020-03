Paris-Nice aflyser sidste etape - løbet slutter lørdag

Søndagens etape i cykelløbet Paris-Nice er aflyst, og dermed bliver lørdagens etape løbets sidste.

Det skriver løbet på sin hjemmeside, hvor det oplyses, at beslutningen er truffet i samråd med Den Internationale Cykelunion (UCI) og de lokale myndigheder.

Arrangørerne skriver, at beslutningen er taget for at forhindre yderligere spredning af coronavirusset, der i øjeblikket er i udbrud i en række europæiske lande, heriblandt Frankrig.

Den sidste etape var en 113,5 kilometer lang bjergetape, der skulle starte og slutte i Nice i Sydfrankrig.

Til gengæld afvikles etaperne fredag og lørdag indtil videre som planlagt.

Fredag gælder det en kuperet etape fra Sorgues til Apt, mens løbet lørdag slutter på toppen af Valdeblore la Colmiane efter en 16,3 kilometer lang stigning.

Danske Søren Kragh Andersen er nummer to i løbet før fredagens etape. Den danske Sunweb-rytter vandt onsdag enkeltstarten på 4. etape og avancerede til andenpladsen.

Løbet føres af Boras Maximilian Schachmann, som har 58 sekunder ned til Kragh.

Kasper Asgreen er nummer to i ungdomskonkurrencen.

Paris-Nice er ikke det eneste cykelløb, der har måttet tage konsekvensen af det omfattende virusudbrud.

Også de italienske World Tour-løb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo i er aflyst. Der ledes efter mulige nye datoer.

Desuden blev to etaper af UAE Tour i slutningen af februar aflyst.

Fredag har den franske ligaforening i fodbold også meldt ud, at de to bedste franske fodboldrækker er afbrudt på ubestemt tid i lyset af den igangværende coronakrise. Det samme er ligaerne i England.

Dermed følger fransk og engelsk fodbold efter flere andre europæiske ligaer, heriblandt Superligaen, Serie A og Primera Division i Spanien, der også alle foreløbig har suspenderet ligaerne.