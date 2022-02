Pedersen slutter fransk løb med andenplads

Sæsonens første etapeløb er slut for Mads Pedersen, og danskeren kan rejse hjem fra Frankrig med selvtillid i bagagen.

På 5. og sidste etape af Etoile de Bessèges - en 11 kilometer lang enkeltstart - blev eksverdensmesteren i landevejscykling således nummer to. Kun det italienske tempomonster Filippo Ganna, der er dobbelt verdensmester i disciplinen, var hurtigere.

Dermed kan Pedersen notere sig for en sejr og to andenpladser i løbet, som begyndte onsdag. Det blev også til to dage i løbets førertrøje, efter at Trek-danskeren vandt første etape.

Franske Benjamin Thomas blev nummer tre på søndagens enkeltstart og endte med den samlede sejr i løbet. Det er Thomas' sjette sejr på landevejene, men franskmanden har i mange år været blandt verdens bedste baneryttere.

Sidste sommer vandt han bronze i parløbet ved OL i Tokyo - som danske Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen vandt - og ved bane-VM i oktober blev det til guld i pointløbet for Thomas.

I alt har Benjamin Thomas 18 VM-, EM- og OL-medaljer på cv'et i banecykling.