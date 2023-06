Peger på sin største svaghed: - Et stort spørgsmålstegn

Mattias Skjelmose inden Tour De France om, at Mads P peger på ham til første etape - og at både mor og far kommer på besøg

Først rystede han konkurrenterne af sig, og dernæst blev der rusket godt og grundigt i Mattias Skjelmoses egen tilværelse.

Danskerens sejr på 3. etape af Schweiz Rundt sendte ham ikke kun i løbets førertrøje. Bedriften i Alperne katapulterede også amagerkaneren op på et helt nyt niveau, hvad angår interesse fra omverdenen.

Skjelmose er ikke sen til at vedkende, at det har svært at få ro på som konsekvens af den enorme fokus, der har været på hans person siden succesen i Schweiz. Men han er alligevel landet i Bilbao i fuld balance forud for debuten i Tour de France.

- Jeg har haft nogle gode folk omkring mig, der har været med til at minimere alt presset, så jeg føler, at det er okay, siger Skjelmose.

- Jeg er begyndt at blive genkendt en lille smule mere, og det er sjovt, for jeg har aldrig tænkt, at det skulle være på den måde. Men det er noget, jeg tager med. Det er ikke sådan, at jeg ikke kan gå på gaden, forklarer det 22-årige stortalent.

Mattias Skjelmose blev dansk mester kort før afrejse til Touren. Foto: Tariq Mikkel Khan

Superstjerner i supermarked

Denne onsdag er han for en stund søgt ind i et spansk supermarked få dage før starten på verdens største etapeløb. Den noget utraditionelle scene for et Tour-pressemøde skyldes dagligvaregiganten Lidls entré som hovedsponsor på Trek-holdet, hvorfor mandskabet fremover bærer navnet Lidl-Trek.

Også i det lys befinder den nykårede danske mester sig i en tid fuld af forandringer, og han kan roligt forberede sig på flere nye kapitler i de kommende uger.

Lørdag tager Skjelmose således hul på sit første Tour de France i karrieren, og han ruller ud på ruten langt mere afklaret, end tilfældet var under Giro-debuten sidste år. Om end vejen også denne gang kan byde på uventede bump…

- Jeg ved godt, at lige nu er min største svaghed min restitution. Det er et stort spørgsmålstegn for mig, siger Skjelmose.

- Jeg ved også godt, at hvis jeg siger, at jeg skal ud og køre top-10, top-5 eller ’whatever’, og jeg ikke gør det, så kommer jeg til at falde ned i et hul, og det er ikke nødvendigt for mig. Jeg går ind med ambitionen om at komme bedre ud af løbet, end jeg gjorde i Giroen, fortæller han.

Glæden og forløsningen var enorm, da Mattias Skjelmose tidligere i juni vandt Schweiz Rundt. Foto: Gian Ehrenzeller

Hård italiensk debut

Den brandvarme stjerne fik en hård ilddåb i den italienske Grand Tour, hvor hans egne forhåbninger ikke blev indfriet, og løbet endte med at blive en mavepuster.

- Jeg har udviklet mig rigtig meget mentalt. Det var et rigtig hårdt slag for mig, og jeg har også fundet ud af, at hvis jeg drømmer for højt og fejler, bliver det et stort nederlag rent mentalt for mig. Så knækker jeg bare. Og når hovedet knækker, så er den svær at redde, siger Skjelmose.

Heldigvis tyder meget på, at mødet med Touren bliver helt anderledes. Danskeren er på toppen, og de seneste resultater taler deres tydelig sprog: Der er alt andet end udsolgt!

