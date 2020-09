Pengene mangler: Riis’ hold truet af lukning

Hollandsk medie hævder at vide, at it-giganten NTT ikke er indstillet på at forlænge sit sponsorat af Bjarne Riis’ cykelhold, som uden en hovedsponsor må lukke

LAVAUR (Ekstra Bladet): Allerede på det pressemøde i januar, hvor Bjarne Riis og Lars Seier Christensen annoncerede deres intention om at købe en tredjedel af World Tour-holdet NTT Pro Cycling, stod det klart, at hele projektet kunne falde til jorden, hvis ikke en ny hovedsponsor meldte sig i løbet af 2020.

Dengang fastslog ejeren af holdet, sydafrikaneren Douglas Ryder, at der dog var rigelig tid til at finde en sponsor fra 2021 og frem, og han lod forstå, at en aftale let ville kunne være på plads inden Tour de France.

Det var dengang, da Tour de France skulle køres i juli, men nu er det september, og endnu er der ingen afklaring. Det hollandske cykelmedie Wielerflits skrev fredag, at risikoen for, at sponsoraftalen med NTT ikke forlænges ifølge mediets kilder er overhængende.

Den manglende hovedsponsor er utvivlsomt også medvirkende til, at Riis’ og Seiers hensigtserklæring - et såkaldt ‘letter of intent’ - om at købe en tredjedel af cykelholdet, aldrig er blevet udskiftet med en underskrevet kontrakt.

Endnu i dag ejer Douglas Ryder 100 procent af holdet, og det er således endnu for tidligt for Riis, Lars Seier og deres kompagnon Jan Bech Andersen at kalde sig teamejere.

Riis erkendte i juli, da Ekstra Bladet mødte ham i Toscana, at coronakrisen havde ændret mange planer - ikke mindst, fordi den betød lukning af Riis’, Seiers og Andersens fælles firma, Virtu Cycling Group, som skulle have købt sig ind i Ryder Cycling.

– Krisen har indflydelse på alt. Også på vores plan om at overtage en del af holdet. Vi gør os alle nødvendige overvejelser om det, sagde Riis i juli og erkendte, at det ikke nødvendigvis bliver en realitet, at han på et tidspunkt kan kalde sig medejer af NTT Pro Cycling.

– Det gør det ikke nødvendigvis. Og det er heller ikke altafgørende for mig, om jeg ejer et hold eller ej, sagde Riis.

Forleden bad vi Douglas Ryder om et interview og fornyede fredag anmodningen, så den gjaldt enhver leder på holdet, men ingen ville ikke udtale sig om sponsorsituationen og risikoen for lukning af holdet allerede ved udgangen af denne sæson.

– Vi er lige nu bare fokuserede på at opnå resultater i løbet, sagde holdets pressechef, Jean Smyth.

Ekstra Bladet har også bedt Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen om et interview om den planlagte investering i cykelholdet, men begge har takket nej.

– Det har jeg ingen kommentarer til, skriver Jan Bech Andersen i en sms, mens Lars Seier Christensen også i en tekstbesked skriver:

– Jeg har ikke noget nyt at sige. Vi er midt i Touren, så det koncentrerer vi os om i øjeblikket.

Riis og Jean Smyth, som taler på vegne af Douglas Ryder, understreger, at der ikke er sket ændringer, når det gælder intentionen om, at de tre danskere skal købe sig ind i Ryders selskab.

Bjarne Riis blev i januar ansat som teammanager på NTT Pro Cycling og er i år tilbage i Tour de France for første gang siden 2014.

