Pengene mangler, Riis

I fire år jagtede Bjarne Riis en hovedsponsor, som kunne virkeliggøre hans drøm om igen at lede et cykelhold på højeste niveau. Drømmen om sit eget dreamteam måtte han derfor opgive, og han har nu i stedet købt sig til indflydelse på et eksisterende hold.

Dermed opnår han imidlertid ikke garanti for, at hans hold stiller til start, når København lægger asfalt til Tour de France-starten i 2021. World Tour-licensen sikrer ham ret og pligt til at køre Touren, men pengene følger ikke automatisk med.

Den japanske it-koncern NTT har kun forpligtet sig at sponsorere holdet i denne sæson, og der er på nuværende tidspunkt ingen aftale om at forlænge.

- Vi har et rigtigt godt forhold til NTT, og vi føler os komfortable i forhold til fremtiden, sagde Bjarne Riis på onsdagens pressemøde, som ikke var lagt an på at diskutere problemer, men på at introducere muligheder.

Riis og hans nære ven og forretningspartner Lars Seier Christensen ved om nogen, hvor vanskeligt det er at finde sponsorer i den størrelsesorden, som et World Tour-hold kræver. Det koster skønsmæssigt ikke under 80 milioner kroner at drive et hold på dette niveau.

- Det er en løbende aktivitet på et cykelhold at sikre fremtiden, sagde Lars Seier Christensen.

- Vi føler os meget komfortable omkring de eksisterende relationer, men det skal ikke være nogen hemmelighed, at hvis der sidder en stor dansk virksomhed derude, der synes, det kunne være sjovt at være med, så vil vi meget gerne tale om det.

- For der kommer næppe en bedre mulighed for at markere sig over for det danske og internationale cykelpublikum end det, der kommer til at ske næste år, sagde Seier Christensen.

Lars Seier Christensen og Ander Gram ankommer til Bjarne Riis pressemøde. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Doug Ryder, som i sin tid etablerede cykelholdet og nu ejer to tredjedele af det, virkede ikke onsdag synderligt bekymret over at været gået ind i en sæson, hvor selve holdets eksistens står på spil, hvis det ikke lykkes at finde en ny sponsor.

- Vi er i vores tredje år af en treårig sponsoraftale, og vi skal i gang med en naturlig fornyelsesproces, sagde Ryder og mindede om, at NTT har overtaget sponsoratet fra datterselskabet Dimension Data og altså står som sponsor i det sidste kontraktår.

- NTT elsker vores hold, og hvad det står for. Vi fokuserer på 2020, sagde Ryder.

- Alle hold ønsker at få næste års økonomi på plads længe før Tour de France, og årets Tour de France er ikke langt væk?

- Nej, men det er langt nok væk, sagde Ryder.

Så faldt brikkerne på plads: Riis tager kontrol over storhold

Bjarne-effekten: Henter dansker til holdet

Dansker om Riis-indtog: - Var ikke forberedt på det