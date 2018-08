Perfekt timing: Dansk stjerne står pludselig med trumf på hånden

AALBORG (Ekstra Bladet): Heldigvis har Lasse Norman Hansen fra det irske Aqua Blue Sport-mandskab endnu ikke skrevet under på en kontrakt for næste sæson. Heldigvis, idet hans manager nu efter alt at dømme kan skrue prisen for den danske rytter betragteligt op.

Hansen vandt i kraft af et sent overraskelsesangreb første etape af Danmark Rundt og kunne trække i løbets førertrøje velvidende, at en elendig forårssæson nu endegyldigt ligger bag ham.

- Jeg trængte mest af alt oven i hovedet til at vinde en sejr. Det har ikke altid været lige sjovt at køre på cykel i denne sæson, men nu står jeg her, og så er det pludselig sjovt igen, sagde Hansen i et interview med den skrevne presse ved foden af podiet.

- Jeg har trænet rigtigt godt, og jeg ved, at formen er god. Jeg havde dog ikke regnet med at kunne køre væk med en kilometer til mål. Det var rent instinkt. Der gik stilstand i den, og noget skulle der jo ske, sagde Lasse Norman Hansen.

- De sidste 100 meter tænkte jeg kun på, at alle de andre for helvede da skulle blive bag mig, sagde den 26-årige rytter, som ikke har vundet en sejr, siden han i februar vandt første etape af Herald Sun Tour i Australien.

- Jeg var godt kørende i februar, og siden har jeg været halvdårligt kørende, fordi jeg har været ramt langt oftere af sygdom end nogensinde før. Jeg vidste, at der skulle leveres en stor arbejdsindsats hjemmefra for at kunne komme her til Danmark Rundt i god form, sagde Lasse Norman Hansen.

Han har i to sæsoner kørt for Aqua Blue Sport, som er et hold på prokontinentalniveau og altså kører i cykelsportens anden division. Tidligere har han kørt på World Tour-niveau for det amerikanske Garmin-hold, men endnu ved han ikke hvilket niveau, den nye sæson indledes på.

Vigtigst for ham er det, sagde han onsdag, at han får mulighed for at pleje sin banekarriere ved siden af landevejen. Drømmen for OL-guldvinderen i omnium fra 2012 er at sikre sig billet til OL i 2020 i disciplinerne holdløb og parløb, og hans valg af hold vil afhænge af, om han får mulighed for at forfølge drømmen.

- Jeg har noget forskelligt på hånden og venter på et par udspil. Jeg har ikke skrevet under på noget, og det er jo nok meget godt, for sådan en sejr her betyder naturligvis noget, sagde Lasse Norman Hansen.

- Jeg har ikke kørt stærkt siden januar, og cykelsporten glemmer hurtigt, så det betyder rigtigt meget, at jeg lige er kommet tilbage på lystavlen igen.

