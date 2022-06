Peter Sagan afslutter sejrstørke i schweizisk massespurt

Det endte i en massespurt, da 3. etape af cykelløbet Schweiz Rundt blev afgjort tirsdag, og her var den slovakiske stjerne Peter Sagan den stærkeste.

Dermed har den tidligere tredobbelte verdensmesters sejrstørke fået en ende.

Total Energies-rytteren har i år været et stykke fra tidligere tiders niveau. Han har således ikke vundet et cykelløb siden september sidste år.

På tirsdagens etape satte han ind med en tidlig spurt. På den måde satte han blandt andre franske Bryan Coquard (Cofidis) og norske Alexander Kristoff (Intermarché) til vægs.

Peter Sagan har siden sin første sejr i Schweiz Rundt i 2011 nu taget 18 sejre i etapeløbet.

De sidste fire-fem kilometer var meget hektiske, da holdene satte et hidsigt tempo for at komme i den perfekte position til spurten.

Det skabte så meget kaos, at cirka 20 ryttere måtte i asfalten med cirka fire kilometer til mål - heriblandt Kasper Asgreen. Den danske Quick-Step-rytter kom i mål på cyklen, men havde tydelige skrammer.

Stephen Williams (Bahrain Victorius) fører løbet. Danske Andreas Kron (Lotto Soudal) er kravlet op på andenpladsen i den samlede stilling.

Rytterne var tirsdag ude på en kuperet etape, der strakte sig over knap 177 kilometer.

Stærke temporyttere var en del af dagens tidlige udbrud. Stefan Bissegger (EF), Manuele Boaro (Astana) og Joey Rosskopf (Human Powered Health) har alle masser af watt i benene.

Det samme gør sig gældende for folk som Philippe Gilbert (Lotto Soudal) og Quinn Simmons (Trek), der også havde sneget sig med.

Særligt Bissegger virkede motiveret, og tempomaskinen stak af fra udbruddet med 33 kilometer til mål. Schweizeren skruede tempoet op og kørte nærmest enkeltstart mod målstregen.

Den disciplin er han god i, men terrænet blev for hårdt til Bissegger, der er i den kategori af ryttere, som ikke har det så nemt, når det går opad.

Feltet kørte lynhurtigt, og schweizeren blev opslugt med cirka 12 kilometer til mål. Derefter blev tempoet sat yderligere op, inden Sagan tog sejren.