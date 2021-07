Peter Sagan forlader Touren

Tour de France-feltet er blevet en markant personlighed fattigere før starten på 12. etape.

Den 31-årige sprinter Peter Sagan styrtede på 3. etape og har siden kæmpet sig igennem. Men nu går den ikke længere.

- Mine skader blev bedre og bedre, men efter at mit knæ ramte mit styr i spurten for nogle dage siden, er det hævet op igen, og jeg kan slet ikke bøje knæet, siger Sagan.

Slovakken nåede ikke at sætte det store aftryk på årets Tour de France, men han ser nu frem mod OL.

- Jeg er ked af at forlade holdet før denne vigtige etape, hvor jeg skulle hjælpe og beskytte Wilco Kelderman i sidevinden, men der er ikke noget at gøre. Jeg har brug for hvile nu, så jeg kan blive frisk og forberede mig til OL.