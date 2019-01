Peter Sagan snupper årets første sejr i australsk etapeløb

Den første af mange i 2019.

Det er næppe en urealistisk beskrivelse af den sejr, som Peter Sagan (Bora) torsdag morgen dansk tid spurtede sig til i etapeløbet Tour Down Under.

Den tredobbelte verdensmester kørte først over stregen på 3. etape, der bød på 146,2 hårde kilometer i det australske landskab.

Sagan vandt foran spanieren Luis León Sanchez (Astana) og sidste års samlede vinder, sydafrikaneren Daryl Impey (Mitchelton-Scott).

Etapen blev afsluttet med syv omgange på en hård rute, der gik igennem bakkerne ved Adelaide.

Varmen trykkede, og forud for etapen havde løbets arrangør holdt møder med ryttere og holdene for at diskutere, om den skulle forkortes.

Størstedelen af holdet stemte dog for at køre etapen i sin fulde længde, og det nød Peter Sagan godt af.

Den slovakiske superstjerne slog Sanchez med en hjullængde, da det hele skulle afgøres.

- Mit hold holdt mig i front og tog sig af mig ved at hente flasker, og afslutningen var bare perfekt, siger Sagan, der dog ikke regner sig selv som favorit på fredagens 4. etape:

- Nej, slet ikke. Jeg tror på Sanchez, siger Sagan.

Newzealænderen Patrick Bevin (CCC) kørte i mål som nummer fem og fører fortsat løbet samlet.

