Pladen kører i rille: Bjarne Riis udsætter drøm

Holdejer Bjarne Riis må væbne sig med tålmodighed i jagten på at stå i spidsen for et prokontinentalhold i cykelsporten.

Ambitionerne har ellers altid været store hos Bjarne Riis, der igen i år inden Tour de France annoncerede planer om et dansk storhold på allerøverste hylde.

Det bliver dog næppe til noget inden for en overskuelig fremtid - og det gør det heller ikke at indfri en anden ambition.

Nemlig at Team Waoo skulle avancere til sportens næsthøjeste niveau. Men holdet vil også i næste sæson køre på kontinentalniveau.

I en pressemeddelelse fortæller Riis, at holdet ikke skal avancere for enhver pris lige nu.

- Vi kunne godt have løftet opgaven næste år baseret på den økonomi, vi allerede har på plads nu. Men vi har omvendt heller ikke nået det niveau, vi havde håbet på og sigtet efter.

- Derfor vælger vi i stedet at fortsætte som talenthold på kontinentalniveau, siger Bjarne Riis.

Onsdag stod det klart, at den tidligere danske mester i linjeløb Alexander Kamp forlader Team Waoo efter denne sæson.

Kamp, der er en stor profil på holdet, skifter til Riwal Ceramicspeed, der forsøger at få status af prokontinentalhold fra næste sæson.

Team Waoo hed tidligere Team Virtu Cycling, men skiftede navn op til PostNord Danmark Rundt 1. august.

I forbindelse med dette løb vurderede Riis, at det kræver en tredobling af holdets budget, hvis det skal give mening at søge status som professionelt kontinentalhold.

- Vi er ikke i mål. De næste par måneder arbejder vi ud fra en plan om, at vi skal rykke op næste år. Om det lykkes, må vi se. Det skulle det gerne, sagde Bjarne Riis for knap to måneder siden.

