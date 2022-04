Plaget fransk cykelrytter afslutter lang sejrstørke

En lidelseshistorie er slut.

Torsdag brød Thibaut Pinot ud i gråd, da han lige netop ikke vandt 4. etape af cykelløbet Tour of the Alps, men fredag var smilet kæmpestort.

Mere end to og et halvt år efter sin seneste sejr kom forløsningen på 5. etape af det italienske løb, der delvist bliver kørt i Østrig.

I silende regnvejr kørte den 31-årige FDJ-rytter på de sidste meter af den afsluttende stigning fra David de la Cruz (Astana) og strakte den ene arm i vejret.

Franskmanden har været plaget af skader i de seneste år og har kæmpet en indædt kamp for at komme tilbage blandt de bedste klatrere i verden.

Han vandt senest et cykelløb, da han i 2019 var i strålende form i Tour de France. Han kørte først i mål på Col du Tourmalet på løbets 14. etape, og dagen efter blev han nummer to på en ny bjergafslutning.

Resultaterne betød, at han var med blandt favoritterne til podiepladserne i det cykelløb, han i mange år havde kæmpet for at få succes i.

På 19. etape gik det imidlertid galt. Den franskmanden fik problemer med en skade og kæmpede med at følge de andre.

Grædefærdig måtte han stå af cyklen og sætte sig ind i sit holds bil.

Siden da har han haft store problemer med at finde den styrke, han havde det år, men nu ser det ud til, at problemerne er ovre.

Romain Bardet (DSM) vandt Tour of the Alps samlet.