Planen er klar: Mads P. skal vinde EM

Normalt kører Mads Pedersen og Michael Mørkøv og kæmper mod hinanden om positionerne, når store cykelløb skal afgøres i massespurter.

Men når Danmark i den kommende uge drager til EM i landevejscykling i Tyskland, skal de to sammen sørge for dansk guld.

Pedersen og Mørkøv er blandt de otte ryttere, der onsdag er blevet udtaget til landsholdet, skriver Danmarks Cykle Union (DCU) i en pressemeddelelse.

- Holdet er bygget op omkring Mads Pedersen, som må regnes blandt favoritterne til herrernes linjeløb, siger landstræner Anders Lund.

- Holdets vigtigste opgave bliver at få Mørkøv og Pedersen ind til spurten i en god position. Jeg er glad for at kunne præsentere så stærkt et hold.

Mørkøv har i en årrække vist sig som en af verdens bedste leadoutryttere - altså rytteren, som afleverer sprinteren til spurt få hundrede meter fra mål.

Pedersen, der er tidligere verdensmester, har hentet adskillige sejre i spurter. Til daglig kører de for henholdsvis Quick-Step og Trek.

Starten går 14. august i Murnau, før rytterne 207,9 kilometer senere kører i mål i München.

Ud over Pedersen og Mørkøv skal Mikkel Bjerg, Mathias Norsgaard, Mikkel Honoré, Frederik Wandahl, Lasse Norman og Johan Price-Pejtersen sørge for dansk succes i linjeløbet.

Bjerg og Morten Hulgaard prøver sig af på enkeltstarten tre dage senere. Det samme gør Emma Norsgaard, som er klar til at køre igen, efter at hun for nylig udgik af kvindernes Tour de France som følge af et styrt.

I kvindernes linjeløb 21. august får hun assistance af Amalie Dideriksen, Julie Leth og Marita Jensen, mens der skal udtages endnu to ryttere efter næste uges Tour of Scandinavia. Der skal også udtages en enkeltstartsrytter yderligere.

Målet er en medalje, understreger kvindelandstræner Tayeb Braikia.

- Vi har ryttere blandt de bedste i verden, så vores ambitioner må ikke være lavere. Emma kørte et flot Tour de France Femmes, frem til hun måtte udgå.

- Hun er klar igen, og da hun ikke deltager i Tour of Scandinavia, har hun 100 procent fokus på EM. Ruterne passer umiddelbart godt til os, så hvis vi rammer dagen, er en medalje mulig eller i hvert fald en placering i top-8, lyder det fra Braikia.

EM i landevejscykling køres fra 14. til 21. august.