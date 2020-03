Planlægger afpillet Tour de France

Selv om cykelløb og sportsarrangementer på grund af coronavirussens hærgen aflyses på stribe over hele verden, har den magtfulde Tour de France-arrangør ASO ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen og opgive årets udgave af selskabets guldfugl.

Mandag bekræftede den franske sportsminister, Roxana Maracineanu, at der er dialog med ASO for at finde en løsning - og ifølge den franske avis Le Parisien går den ud på, at afvikle løbet til tiden, men i en markant anden udgave.

For med erfaringerne fra ASO's etapeløb Paris-Nice tidligere på måneden har parterne åbenbart fundet ud af, at det kan være en farbar vej med fokus på den sportslige afvikling og ikke så meget festivitas rundt om løbet.

Det betyder, at den meget opsigtsvækkende reklamekaravane helt bliver taget ud, ligesom der heller ikke vil være det store startområde med Tour-landsbyen, hvor inviterede kan få et glimt af rytterne, mens de nyder de lokale gastronomiske indslag.

Der vil heller ikke være den samme adgang til rytterne efter løbet for journalister og slet ikke for fans.

Tour de France skal efter planen starte i Nice 27. juni og slutte i Paris 19. juli. Men trods arbejdet i kulissen kan den plan meget hurtigt blive ændret, hvis ikke coronasituationen ændres markant.

