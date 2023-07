Planlagt manøvre: Vingegaard afviser tegn på svaghed

Jonas Vingegaard er ved at løbe tør for tid.

Forspringet til Tadej Pogacar svinder dag for dag, og efter bjergslaget på 13. etape har danskeren nu blot 9 sekunder ned til sloveneren.

Men selv om førsteudfordreren fik sat sin danske rival for tredje gang i årets Tour de France, er der ikke nervøsitet at spore hos Vingegaard.

Det fortæller danskeren på pressemødet efter fredagens etape, hvor Pogacar satte angrebet ind kort før mål og fik slået et lille hul.

- Jeg tror på mig selv, og jeg er altid selvsikker i forhold til troen på mine egne styrker. Det bliver spændende at se, hvad der sker i de kommende dage, siger Vingegaard.

Jonas Vingegaard kæmpede sig i mål umiddelbart efter Tadej Pogacar, der dog fik barberet yderligere sekunder af danskerens forspring. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

I undertal

På opkørslen mod toppen af Grand Colombier kom Tour-vinderen og Jumbo-Visma i undertal.

Under den afgørende fase af finalen sad UAE Team Emirates med fire mand i frontgruppen, mens Vingegaard blot havde Sepp Kuss som enlig støtte fra sit mandskab.

Men det var ikke et tegn på svaghed, lod danskeren forstå. Flere af holdets profiler fik således besked på at, de godt kunne spare sig.

- Vi vidste, at UAE-mandskabet ville forsøge at gøre den sidste stigning hård. Derfor fik mange fra vores hold at vide, at de bare kunne tage den med ro fra bunden. Men på intet tidspunkt var jeg alene, så vi gjorde et godt stykke arbejde, siger Vingegaard.

Holdkammeraten Sepp Kuss gav nogenlunde samme analyse, da han gjorde status ved Jumbo-Visma-bussen efter etapen.

- Vi vidste, at de (UAE Team Emirates, red.) ville holde en god fart, og på en stigning som denne er det ikke så nødvendigt at have hele holdet samlet. Jonas kunne endda have klaret det på egen hånd, hvis det havde været nødvendigt, siger Kuss.

Tadej Pogacar var igen i offensiven på 13. etape, men angrebet kom sent, og det lykkedes Jonas Vingegaard at forsvare sin gule førertrøje. Foto: Tariq Mikkel Khan

God rivalisering

Forhåbentlig vil Vingegaard igen kunne nyde godt af amerikanerens støtte på 14. etape, der på profilen er noget mere udfordrende.

Feltet skal over hele fem kategoriserede stigninger, hvoraf en er uden for kategori, mens tre bjergpas er i niveauet lige under.

Der er med andre ord igen lagt op til en ny duel mellem indehaveren af den gule trøje og førsteudfordreren, Tadej Pogacar.

Hvem der trækker det længste strå i Morzine, må styrkeforholdet på dagen afgøre, men sikkert er det, at der er stor indbyrdes respekt mellem de to topfavoritter.

- Jeg synes, vi har en virkelig god rivalisering. Han er uden tvivl en af de bedste cykelryttere i verden. Hvis ikke den bedste. Han er en meget hård modstander at kæmpe imod. Det er en fed fight, vi har gang i her, siger Vingegaard.

Fredagens etape blev vundet Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), der satte sine konkurrenter fra udbruddet og kørte solo til mål.