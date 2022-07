Pludselig angreb Pogacar: - Blev lidt skræmt

Jonas Vingegaard er forsvindende tæt på at have vundet Tour de France, men må fredagens etape opstod der en situation, der krævede fuldt fokus

CAHORS (Ekstra Bladet): Han havde egentlig på forhånd sagt tillykke med sejren til Jonas Vingegaard.

Men helt opgivende var Tadej Pogacar alligevel ikke på 19. etape af årets Tour de France, da han med 34 kilometer til mål forsøgte at stikke af fra feltet og Jonas Vingegaard i den gule trøje.

Men selvom det måske kom bag på mange af seerne derhjemme i de danske stuer, så var det ikke noget, der overraskede den danske Jumbo-Visma-stjerne.

- Han angreb mig, og jeg vil ikke sige, at jeg er overrasket over, at han angreb mig. Hvis der er en mand, der skulle prøve, så ville det helt klart være ham, siger Vingegaard, der dog indrømmer, at det ikke var den mest behagelige situation.

Tadej Pogacar forsøgte pludselig at angribe Jonas Vingegaard på fredagens etape. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

- Man bliver altid lidt lidt skræmt, når han angriber. Det er aldrig sjovt. Han er så stærk i alle terræner, at man virkelig skal passe på med ham.

Alligevel var der dog ikke noget at være nervøs for, og Tadej Pogacar blev hurtigt hentet af feltet igen. Efterfølgende fortalte den slovenske stjerne også, at han bare 'legede lidt'.

- Jeg fulgte bare et angreb for at ‘spice’ det lidt op. Den første halvdel af etapen var ret kedelig. Det gik hurtigt, men der skete ikke så meget. Vi ventede bare. Og når der så bliver angrebet, kan jeg godt lide at lege lidt.

Derfor er Jonas Vingegaard fortsat 3 minutter og 26 sekunder foran Tadej Pogacar inden lørdagens enkeltstart.

Foto: Claus Bonnerup

Her vil den 25-årige thybo gøre alt for at beholde trøjen - også selvom det kan lyde som en let opgave med det store forspring.

For ifølge Vingegaard kan han ikke kalde sig for Tour de France-vinder anno 2022 endnu.

- Jeg tro, at jeg vil gøre det på samme måde uanset hvad. Jeg vil gøre mit bedste og så er det forhåbentlig nok. Jeg vil selvfølgelig give mig 100 procent i morgen. Jeg vil gøre alt for at tage den samlede sejr.

Tour de France slutter med paradekørsel i Paris søndag.

