Pludselig havde danske Mathias en superstjerne i røret

Det spanske kontinentalhold Kometa Cycling Team får i næste sæson en dansker på holdet, idet 20-årige Mathias Larsen efter en sæson på Bjarne Riis’ Team Waoo fortsætter karrieren under superstjernen Alberto Contadors vinger.

Team Kometa drives af stiftelsen ’Fundación Alberto Contador’ og har blandt andre den dobbelte Giro-vinder Ivan Basso i staben. Det var netop ham, der for et par uger siden gav unge Larsen et tilbud, han straks takkede ja til.

- En aften fik jeg et opkald fra et udenlandsk nummer, og det var så Ivan Basso, viste det sig, fortæller Mathias Larsen.

- Jeg var nok lige stille i nogle sekunder, da han havde præsenteret sig, for jeg skulle lige gennemtænke alle scenarier, før jeg troede på, at det faktisk var ham. Det var surrealistisk og ret overvældende, at han lige skulle ringe til mig, siger Larsen, der som ganske lille så op til Basso som stjernerytteren på Bjarne Riis’ Team CSC.

Basso havde Larsens nummer fra sportsdirektør Christian Andersen, som i 2018 var Larsens chef på det nordjyske kontinentalhold ColoQuick. Basso havde bedt Christian Andersen pege på mulige emner til det spanske hold, og Mathias Larsen var en af dem, han straks tænkte på, fortæller Andersen til Ekstra Bladet.

Larsen har i år kørt for Team Waoo, som er ved at lukke. Han har i flere måneder leget med tanken om at skifte til et udenlandsk hold frem for at søge kontrakt på de to tilbageværende danske kontinentalhold, ColoQuick og BHS Almeborg-Bornholm, fortæller han.

Udlængslen skyldes ikke mindst, at Mathias Larsen er søn af den tidligere udlandsprofessionelle Nicolaj Bo Larsen, som rent cykelmæssigt har opdraget sin søn i den gamle skole.

- Dengang skulle alle til udlandet og lære at køre cykelløb på den hårde måde, og det tiltaler mig. Jeg har kørt for ColoQuick og Team Waoo, og jeg har lært en utrolig masse, så jeg kunne sagtens være blevet hjemme, fortæller Mathias Larsen.

- Men så kom denne chance, og det har jeg grebet. Det er trygt og godt i Danmark, mens det er mere chancebetonet i udlandet.

- Satser man højt, så er der også chance for den store gevinst, så det gør jeg. Jeg er helt sikker på, at jeg kan lære af Basso og Contador og blive den bedste udgave af mig selv.

- Mit mål er at nå World Touren en dag, og det her er et skridt i den retning, siger Mathias Larsen.

Han bliver boende i Danmark, hvor han ofte træner med den nykårede verdensmester Mads Pedersen. Netop Mads Pedersen er en ryttertype, som Mathias Larsen sammenligner sig selv med: En hårdfør og slidstærk rytter med forkærlighed for forårets brostensklassikere.

’Fundación Alberto Contador’ er en nonprofit-organisation til fremme af cyklisme og oplysning om blødninger og blodpropper i hjernen. Som ganske ung blev Contador selv ramt af en blødning i hjernen under et cykelløb, og et ar i hans hovedbund fra øre til øre vidner om den omfattende operation, der reddede hans liv.

Kometa Cycling Team fungerer som udviklingshold for World Tour-holdet Trek-Segafredo, som både Ivan Basso og Alberto Contador har arbejdet for.

