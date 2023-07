Pludselig skrev Vingegaard: Fælles lykke over triumf

Jonas Vingegaards træner, Tim Heemskerk, har haft rigeligt at glæde sig over i de seneste dage. Danskeren ser ud til at toppe i Touren på det helt rigtige tidspunkt

Tirsdag aften tikkede der en kort besked ind på Tim Heemskerks telefon.

Den var fra Jonas Vingegaard.

Han ville lige høre, om træneren havde haft lejlighed til at se nærmere på tallene fra danskerens seneste tur på cyklen under Tour de France.

Det var vel at mærke kort efter, at den førende i klassementet havde leveret sit livs enkeltstart og sat Tadej Pogacar og resten af feltet totalt til vægs.

- Jeg svarede, at jeg ikke havde set det endnu, men ville kigge på det med det samme. Så skrev han, at jeg formentlig ville blive glad, når jeg så det, siger Heemskerk til Ekstra Bladet.

- Jeg var selvfølgelig allerede meget lykkelig, men det er klart, at de data ikke gjorde humøret ringere. Det var en virkelig god præstation og hans bedste enkeltstart nogensinde, fortæller træneren.

Jonas Vingegaard var i en klasse for sig på tirsdagens enkeltstart, som blev vundet med massiv margin til Tadej Pogacar. Foto: Tariq Mikkel Khan

Arbejde i kulissen

Hollænderen er i færd med sin femte sæson hos Jumbo-Visma som træner for Jonas Vingegaard, men den 47-årige strateg er som oftest ikke synlig under cykelløbene.

Heemskerk sidder ikke i en af sportsdirektørbilerne. Faktisk er han slet ikke med til Tour de France.

Arbejdet foregår i kulissen, hvor den rutinerede specialist guider otte af holdets profiler, heriblandt Vingegaard, på afstand og lægger deres træningsplan over hele året.

En af hans vigtigste opgaver er at få rytterne til at toppe på det helt rigtige tidspunkt i sæsonen, og bedømt på de seneste to dage i Touren ser det i Vingegaards tilfælde ud til at være lykkedes til perfektion.

På 17. etape havde danskeren igen en formidabel dag på cyklen, mens Tadej Pogacar led en komplet nedsmeltning på vej mod toppen af Col de la Loze.

Sloveneren indkasserede et tidstab på næsten seks minutter til sin rival i toppen af klassementet, og derfor er der med al sandsynlighed lagt op til en ny samlet triumf for Vingegaard i verdens største etapeløb.

Jonas Vingegaard udnyttede rivalen Tadej Pogagars totale nedtur på Col de la Loze og kom i mål næsten seks minutter tidligere end konkurrenten. Foto: Tariq Mikkel Khan

Den samme følelse

Tim Heemskerk pointerer, at det nu handler om at beskytte danskeren og få ham sikkert til Paris uden uheld.

Men træneren lægger samtidig ikke skjul på, at sejren er meget tæt på at være en realitet.

- Det er fantastisk og helt ubegribeligt. Det er den samme følelse som sidste år, da Jonas vandt Touren, lyder det stolt fra Heemskerk, inden han stiller et retorisk spørgsmål.

- Jeg har sagt det tidligere. Hvem havde troet, at den her lille mand skulle ende med at udvikle sig, som han har gjort? Hele holdet har hjulpet ham, men hvem havde regnet med, at det ville føre hertil?

Tim Heemskerk kom til Jumbo-Visma samtidig med Jonas Vingegaard og har været træner for danskeren lige siden deres fælles begyndelse på det hollandske mandskab. Foto: Bram Berkien/Jumbo-Visma

Udmattelsesproces

Hollænderen gør en dyd ud af at understrege, at Vingegaards holdkammerater og staben på Jumbo-Visma spiller enorme roller på rejsen mod det formodede titelforsvar.

- Jeg er så glad for, at vi har været i stand til at udrette det her. Under enkeltstarten og på den seneste etape har man set effekten af den udmattelsesproces, der begyndte for en uge siden, siger Heemskerk.

- Da blev vi nogle steder kritiseret for alt det arbejde, vi udførte helt forrest. Man påpegede, at vi sled en masse for at vinde et enkelt sekund. Men holdet blev ved med at følge den plan, vi havde lagt.

Ekstra Bladet var tidligere i år på besøg i Jumbo Vismas køkken for at se, hvad Vingegaard får serveret efter en etape. Læs mere her.

