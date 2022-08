Pludselig var han der: Vingegaard overrasker

SKIVE (Ekstra Bladet): Der er traditionelt Magnus Cort, der til årets Danmark Rundt trækker de største bifald.

Men inden starten på 4. etape fredag blev det overgået – med længder.

For da rytterne fra Jumbo-Visma var blevet præsenteret på Torvet i Skive og egentlig var ved at forlade scenen, blev de bedt om at vente – der var lige en overraskelse.

Frem trådte en smilende Jonas Vingegaard – og så brød jublen for alvor løs.

- Vingegaard, Vingegaard, Vingegaard, gjaldede det ud over hjembyen for Team Coloquick, hvor den danske Tour de France-vinder tilbragte tre år.

Og han skulle da heller ikke tænke meget over det, da han blev spurgt, om han nogensinde blev træt af sådan en velkomst.

- Nej! Det gør jeg ikke. Det er helt fantastisk at mærke den støtte. Tak for det, sagde den 25-årige thybo.

Inden Danmark Rundt blev der arbejdet meget på at få Jonas Vingegaard til start i løbet. Det glippede, men han ville alligevel gerne være med til at betale lidt tilbage, afslørede han efter præsentationen.

Så vild er Vingegaards fysik

- Jeg vil gerne støtte op om lokalsamfundet og støtte op om Danmark Rundt. Det er jo vigtigt for alle unge ryttere i Danmark og for dansk cykelsport. Så det er vigtigt at støtte det, sagde Vingegaard, der på den ene side godt kunne tænke sig selv at køre med.

- Jo, det kunne jeg godt. Men jeg synes, at jeg havde brug for at slappe af. Så på den anden side havde jeg ikke lyst, forklarede han.

Han afslørede også, at han endnu ikke har helt styr på resten af sæsonen – kun at han skal køre Lombardiet Rundt til oktober.

Og så hastede han ellers væk fra Skive med kæresten Trine Marie Hansen. For de skulle naturligvis nå til Glyngøre og se feltet køre igennem hjembyen.

