Pogacar bliver ved: Mener han det?

Tadej Pogacar lægger hele favoritværdigheden over på Jonas Vingegaard, to dage før det hele går løs i verdens største cykelløb

Om det er bevidst, tilfældigt eller helt ubevidst, kan vi ikke sige med sikkerhed.

Endnu.

Men med få dage til starten på årets Tour de France tegner der sig et billede af en Tadej Pogacar, der gør alt, hvad han kan for at underspille sig selv og i stedet fremhæve sin danske rival Jonas Vingegaard.

Onsdag lød det fra UAE Team Emirates-direktøren, Mauro Gianetti, at sloveneren skal deles om kaptajnrollen med Adam Yates, fordi Pogacar ikke har rystet en skade i håndleddet 100 procent af sig.

Og tager man hovedpersonens ord i et interview ned Cyclingnews for gode varer, så tyder alt også på, at Pogacar tror mere på Jonas Vingegaard end sig selv i de franske bjerge.

I super, super god form

- Jonas viste, at han næsten kunne vinde løbet med et ben, siger den dobbelte Tour-vinder, da han bliver spurgt til danskerens sejr i Critérium du Dauphiné, hvor han ikke selv var på startlisten.

Annonce:

- Han er i super, super god form. Så alles øjne hviler på ham. Han bliver hovedpersonen i dette års Tour.

Artiklen fortsætter under billedet ...

På syvende etape var sloveneren stærkest i 2022. Foto: Daniel Cole/Ritzau Scanpix

- Jeg har ikke kørt cykelløb siden Ardennerklassikerne. Jeg har været skadet, og de andre deltagende ryttere i Dauphiné, som også er klassementryttere til Touren, kunne ikke følge med Jonas, så alle forventer, at han kommer til at vinde.

Har intet at tabe

I 2020 og 2021 vandt den slovenske superstjerne Tour de France, men i 2022 udklasserede Jonas Vingegaard ham, og derfor mener Pogacar, at han ikke har noget at miste.

- I to år forsvarede jeg en Tour-titel, og det er et helt andet pres, end når man er den, der skal jagte. I år har jeg intet at tabe.

- Vi må se, hvad der sker.

UAE's to kaptajner, Pogacar og Yates, får hjælp af Rafal Majka, Matteo Trentin, Mikkel Bjerg, Felix Grossschartner, Marc Soler og Vegard Stake Laengen, der udgør holdet i år.

Jonas Vingegaard er enekaptajn og har også en hel del stjerner i ryggen. Mandskabet tæller Wout van Aert, Dylan van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck og Wilco Kelderman.