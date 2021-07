Pogacar: - Det bliver et stort årti

22-årige Tadej Pogacar er på vej til at vinde Tour de France for anden gang og glæder sig til at udkæmpe store Tour-slag i fremtiden med en ny generation af ryttere

PIERREFITTE NESTALAS (Ekstra Bladet): Udmattet sank Jonas Vingegaard ned over sit styr, da han torsdag i Pyrenæerne havde imponeret en hel cykelverden ved at forsvare sin andenplads i verdens største cykelløb.

For anden dag i træk blev han nummer to på en hård bjergetape efter verdens aktuelt bedste etapeløbsrytter, Tadej Pogacar, og det så ud til, at selv den slovenske superrytter var imponeret af sin danske rival.

Straks efter målgang rullede Pogacar hen til Vingegaard og takkede ham for kampen med utvetydig respekt og sympati.

Tadej Pogacar takker Jonas Vingegaard for kampen på Luz Ardiden torsdag. Foto: Philippe Lopez / AFP / Ritzau Scanpix

Mange topper nu

- Det bliver et stort årti, det næste. Vi ser mange unge ryttere tage skridt op nu, og jeg synes, vi er i en god æra i cykelsporten, sagde Pogacar på pressemødet, da han fire gange havde været på podiet - som etapevinder og som indehaver af den gule, den hvide og nu og den prikkede bjergtrøje.

- Det er utroligt så mange unge, der topper nu, så de næste år bliver virkeligt seje. Egan Bernal, Evenepoel, Wout van Aert, Van der Poel, Vingegaard - jeg vil være ked af at glemme noget, for der er så mange.

- Jeg ser virkelig frem til de kommende år, sagde Pogacar, som atter på den benhårde etape syntes at nyde hvert sekund som et legebarn, der kører skiltespurt med sine venner hjemme på vejen. Og det er også nogenlunde sådan, han har det, sagde han på pressemødet.

- Det vigtigste er, at man nyder, hvad man laver. Min sportsdirektør, Andrej Hauptmann, har altid sagt, at jeg skal blive ved med at have det sjovt, når jeg cykler.

Bare en leg

- ‘Det er bare en leg. Nogle gange vinder man, og nogle gange taber man, men hav altid for øje, at du skal have det sjovt’, siger han. Jeg har altid efterlevet det princip, sagde Pogacar.

- Selv om jeg har dårlige dage, så har jeg det altid sjovt, og i dag (torsdag, red.) nød jeg virkelig løbet, selv om det var virkelig hårdt.

- Jeg er ekstremt lykkelig. Jeg har vundet endnu en etape i den gule trøje, og det er ufatteligt. Jeg har opnået mere, end jeg nogensinde har drømt om.

- Min drøm var at køre Tour de France, ikke at vinde løbet, sagde Pogacar.

Frygter intet

Det gjorde han sidste år, og det gør han igen i år, hvis ikke han bliver ramt af uheld. Enkeltstarten på lørdag er sidste udfordring for ham, og den frygter han ikke.

- Enkeltstarter har altid været en disciplin, som jeg har gjort det godt i, sagde Pogacar torsdag i en pressemeddelelse udsendt af hans UAE-hold.

- Man kan have en dårlig dag, men jeg har et stort forspring i den samlede stilling, så jeg er fortrøstningsfuld.

Pogacar fører løbet med fem minutter og 45 sekunder til Jonas Vingegaard.