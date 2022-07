Pogacar dropper stort løb

Tadej Pogacar kommer til at jagte sejre i diverse endagsløb i resten af 2022.

Den slovenske Tour de France-toers hold, UAE, havde ellers lagt op til, at Pogacar kunne ende med at stille til start i Vuelta a España.

Men over for netmediet Cyclingnews bekræfter UAE, at Pogacar i stedet vil fokusere på endagsløb inklusive VM.

UAE-stjernen er allerede tilbage på cyklen lørdag, når det spanske World Tour-løb Clasica San Sebastian finder sted. Det løb skulle Jonas Vingegaard også have kørt, men det droppede danskeren og Jumbo-Visma, efter at han vandt Tour de France.

Efter sin deltagelse i Clasica San Sebastian tager Pogacar en pause på en lille måned, inden han stiller til start i det franske løb Bretagne Classic. I september kører Pogacar de to canadiske løb Grand Prix Cycliste de Quebec og Grand Prix Cycliste de Montreal.

Senere i september vil Pogacar forsøge at få fingrene i regnbuetrøjen ved VM i australske Wollongong.

Derefter slutter Pogacar sæsonen i Italien ved blandt andet at deltage i årets sidste cykelmonument, Lombardiet Rundt, i starten af oktober.

Jonas Vingegaard fortalte søndag i forbindelse med sin Tour de France-sejr, at han endnu ikke er sikker på, hvilke løb han skal deltage i frem mod afslutningen af 2022-sæsonen.

