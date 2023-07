I Jumbo-Visma-lejren er der glæde over Jonas Vingegaards suveræne enkeltstarts-sejr - men man regner fortsat med, at Tadej Pogacar har noget oppe i ærmet

Hvis man troede, at der var fest og highfives i Jumbo-Visma-lejren tirsdag, efter at Jonas Vingagaard havde udført sit attentat på Tadej Pogacar, så tog man fejl.

Der var jubel, men kun ganske afmålt.

Team-manager Richard Plugge havde et skælmsk smil gemt under mundbindet - men han måtte også minde om, at løbet ikke er slut endnu. Og så brugte han et gammelt mundheld fra Holland lånt fra fodboldens verden:

- Det store forspring er naturligvis en stor lettelse. Men Pogacar er som Tyskland i fodbold. De er først slået, når de sidder i bussen på vej hjem. Så vi fejrer først, når vi har sejren i Paris, og han er på vej tilbage til Ljubljana.

- Han kommer til at slå tilbage, og det gør ham til en af de bedste modstandere. Vi vil forsøge at kæmpe mod ham. Det er det, jeg elsker ved denne generation - de giver aldrig op, sagde Richard Plugge.

Richard Plugge jubler ikke, før Vingegaard er bragt sikkert til Paris i den gule trøje. Arkivfoto: Claus Bonnerup

Presset er væk

Han fik faktisk to sejre denne tirsdag. Etapesejren til Jonas Vingegaard og så det store forspring i klassementet.

Så presset er taget gevaldigt af holdet, der indtil da ellers ikke havde vundet noget.

- Ja, det er det. Vi har dog ét mål, og det er i Paris. Men man kan se, hvor vanskeligt det er at vinde en etape i Tour de France. Og kan man vinde en, har man allerede haft en god Tour. Men målet for os er at vinde i Paris.

Hvis der er én, der ikke giver op, må det være Tadej Pogacar! Foto: Tariq Mikkel Khan

- Vi havde mere eller mindre forventet, at Jonas kunne køre sådan en enkeltstart. Men vi forventede ikke så stor en tidsforskel, da dette også er en Pogacar-specialitet.

- Så vi er lettet - men det er ikke slut endnu, påpegede Jumbo-bossen.