Pogacar er stærkest på stejl afslutning i UAE Tour

Tadej Pogacar (UAE) vandt 4. etape af cykelløbet World Tour-løbet UAE Tour. Den 23-årige slovener var stærkest på den sidste stejle stigning, og dermed snuppede den forsvarende Tour de France-vinder sin første sejr i 2022.

Tættest på at kunne true Pogacar var Adam Yates fra Ineos, men han blev sat på de sidste meter.

Aleksandr Vlasov (Bora) kom ind over målstregen som nummer tre.

I den samlede stilling fører Pogacar nu løbet med blot to sekunder ned til italieneren Filippo Ganna. Der resterer tre etaper af UAE Tour. De cykles torsdag, fredag og lørdag.

Inden den stejle afslutning på onsdagens etape viste Trek-rytteren Jakob Egholm sig flot frem i et langt udbrud. Den 23-årige dansker var kørt afsted sammen med italieneren Luca Rastelli (Bardiani).

De to nåede op på at have over otte minutters forspring til feltet, men de blev alligevel hentet et godt stykke før finalen og kæmpede ikke med om etapesejren.

Selv om etapen var forholdsvis udramatisk måtte enkelte ryttere en tur i asfalten. Blandt dem var Quick-Step-duoen med sprinteren Mark Cavendish og hans danske leadoutman Michael Mørkøv. De gennemførte dog etapen uden problemer.