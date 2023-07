Pogacar fik alle til at grine

Tadej Pogacar havde fået smilet tilbage på læberne efter 20. etape - og han fik helle pressecenteret til at bryde ud i grin

Det er sjældent kedeligt at være omkring Tadej Pogacar. Normalt er der et glimt i øjet og et smil på læberne, men efter det store tidstab på 17. etape, var gløden slukket.

Og så - efter sejren på 20. etape - var den tilbage.

- I dag følte jeg mig som mig selv igen - det var det vigtigste for mig i dag. Det er derfor, smilet er tilbage, forklarede han på pressekonferencen, da det stod klart, at han igen vil ende som nummer to i klassementet efter Jonas Vingegaard.

Han håber dog, at de to kan få mange flere dueller fremover- og så fik han ellers latteren til at bryde ud blandt de mange journalister på Le Markstein.

- Jeg tror, at vi vil få en god fremtid sammen - nu får jeg det til at lyde, som om vi er et par, ha ha - men i fremtiden vil vi sikkert have mange dueller med hinanden.

Den vøærste dag på en cykel. Sådan beskrev Tadej Pogacar selv 17. etape til Courchevel, hvor han eksploderede på Col de la Loze. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Knækkede mig selv

Trods endnu en andenplads i det samlede klassement, vil den dobbelte Tour-vinder se tilbage på årets Tour med tilfredshed. Holdet vandt tre etaper - han tog selv en, mens Adam Yates vandt en.

- Touren var rigtig god for holdet. Selvfølgelig kom vi efter sejren. Jeg kan stadig ikke forklare, hvad der skete på Col de la Loze. Jeg følte selv, at jeg fik det bedre og bedre, men pludselig fik jeg det dårligt der.

- Jeg var bare glad for, at jeg kunne komme mig og vinde i dag, sagde Tadej Pogacar.

Og så købte han ikke helt Jonas Vingegaard og Jumbo-Vismas version af, at han var blevet knækket i denne Tour.

- De knækkede mig på Marie Blanque (5. etape, red.), fordi de var meget bedre. Og så forsøgte de at knække mig helt dagen efter - men den etape vandt jeg.

- Derefter knækkede jeg mig selv - der var ingen andre, der gjorde det.