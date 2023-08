Pogacar ført væk: - Havde det virkelig skidt

VM-løbet i Glasgow var noget af en omgang.

Først stoppede en demonstration løbet, efterfølgende skulle favoritterne holde sig på dupperne, da der konstant kom angreb på angreb. Så var der flere ryttere, der styrtede i svingende på den drivvåde asfalt, som dagens vinder Mathieu van der Poel gjorde.

Lad os bare sige, at løbet ikke var for sarte sjæle. Og for dagens bronzemedaljevinder, Tadej Pogacar, så det åbenbart ud til at være lidt for heftig en omgang. Efter løbet lignede den ellers så friske verdensstjerne slet ikke sig selv og så noget omtumlet og svimmel ud.

Derfor blev den slovenske landsholdskaptajn ledt væk fra presseområdet af medlemmer fra UCI og officials fra det slovenske cykelforbund efter podieceremonien til stor forvirring for de fremmødte journalister, der frygtede, at Pogacar var ved at kollapse.

Annonce:

Efter lidt tid kom Pogacar tilbage til den fremmødte presse og bekræftede, at han følte sig skidt tilpas.

- Jeg havde det virkelig skidt, fra vi var færdige og indtil for ti minutter siden. Jeg ville bare ligge i min seng og lave ingenting. Nu har jeg det meget bedre, siger Pogacar ifølge Ritzau. Han fortalte også, at han også skulle på toilettet, da han forlod pressen.

- Hårdeste løb, nogensinde

Tadej Pogacar blev ført igennem presseområdet, hvor et medlem af UCI hele tiden havde en hånd på den slovenske verdensstjerne. Inden da nåede Pogacar at sætte ord på dagens linjeløb på et overordnet pressemøde.

- Jeg indså, at Mathieu var for stærk, men jeg ville stadig gå efter andenpladsen og forsøgte at spare så meget energi som muligt. Det er derfor, jeg ikke var så ivrig til sidst, da jeg af og til sprang en tur over, fortæller Tadej Pogacar ifølge Wielerfits og fortsætter:

Ikke nok med at der blev angrebet konstant i favoritgruppen, så skulle rytterne også være påpasselige i svingene på grund af regnvejret. Foto: René Schütze

- Jeg indså også, at jeg ikke var den stærkeste af de tre, for jeg kunne ikke komme væk fra dem på stigningerne. De var lidt for korte til mig.

- Om jeg nød det? Pyha, nej. Det var et af de hårdeste løb, jeg nogensinde har kørt. Det var virkelig skørt. Jeg nød det op til 70 kilometer fra slutningen, herefter var det en kamp til mål, sagde sloveneren.